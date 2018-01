La suba de ARBA no se trasladará a las tasas en forma automática

La decisión de la Provincia de Buenos Aires de implementar un revalúo inmobiliario que determinará una suba promedio del impuesto del 56% en todo el territorio provincial generó preocupación a nivel local por el impacto que podría tener el aumento del Impuesto Inmobiliario en las tasas municipales teniendo en cuenta que la fórmula para calcular el valor del ABL, (Alumbrado, Barrido y Limpieza) tiene a la valuación fiscal entre sus componentes.

Sin embargo desde el municipio salieron a aclarar que “el aumento no se trasladará en forma automática” a las tasas y que si bien se está analizando una actualización del valor de las mismas se está pensando en un “aumento prudente y consensuado”.

El anuncio de la Provincia de aplicar desde este año una actualización en las valuaciones fiscales de la planta urbana, para calcular el valor de las propiedades y definir el impuesto inmobiliario que comienza a vencer en febrero, encendió la alarma entre dirigentes de distintos sectores que salieron a alertar sobre el impacto que esto tendría en las tasas municipales.

En este sentido el contador del municipio, Ezequiel Adolfo, comentó a La Opinión que “se está trabajando en la ordenanza impositiva pero todavía no hay nada en concreto, si bien estamos pensando en un aumento de tasas como lo están haciendo todos los municipios, éste dependerá de un análisis de las distintas variables económicas independientemente del aumento que implementará ARBA”.

Tras remarcar que “hace dos años que Trenque Lauquen no aumenta las tasas”, aseguró que el aumento de la Provincia no se trasladará en forma automática a nivel local, al tiempo que comentó que “lo estamos charlando con el secretario de Hacienda, Pablo Silvani, con el intendente Miguel Fernández y otros funcionarios del municipio, estamos analizando las distintas variables para definir de cuánto será el aumento”.

Si bien reconoció que “el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) se calcula en base a una fórmula compuesta por la valuación fiscal y metros de frente, entre otros coeficientes”, aseguró que “el aumento o actualización es una decisión del Ejecutivo, que después deberá analizar el Concejo Deliberante.

Asimismo comentó que “estamos haciendo un trabajo interno, analizando las distintas variables y comparando con aumentos que ha habido en la zona, seguramente nos va a llevar tres o cuatro semanas de trabajo y reuniones con el bloque de concejales y el equipo económico del municipio con el intendente”.

Una vez que se termine el análisis que contempla las variables macroeconómicas, inflación, variación de precios, entre otros aspectos, se esbozará la ordenanza impositiva 2018 que será puesta a consideración del Concejo Deliberante.

n Alerta

Uno de los dirigentes que salió a alertar sobre el posible impacto que tendría la suba del impuesto inmobiliario en las tasas municipales, es Jorge Lamelo quien publicó su opinión en su página de Facebook. “Desde hace años, era intendente el Dr. Jorge Barracchia, última gestión, y creo, contadora municipal, la actual concejal Laura Angelini, se aprobó una fórmula polinómica para determinar el valor de las tasas municipales, en la cual el porcentaje mayor de esa fórmula era la Valuación Fiscal de la propiedad, cosa que determina la Provincia. En ese momento hice cuestionamientos a esa decisión, ya que, el valor de las tasas es una facultad del Concejo Deliberante, y debe tener relación con la prestación del servicio y no con el valor de la propiedad, dado que, en ese caso, en mi opinión, pasa a ser un impuesto no una tasa, y además, el mayor componente del valor de esas tasas no lo determina el Concejo, que es quien debe hacerlo. En mi apreciación, en ese esquema, la actualización del valor lo hace el Ejecutivo, si ocurriera una actualización de la valuación fiscal por parte de la Provincia.

Que estaría por ocurrir, lo que siempre pensé. El Gobierno provincial estaría por hacer un revalúo, es decir re-determinar el valor de las propiedades para en base a ello actualizar el impuesto inmobiliario, que sería según información de alrededor del 50%.

Por lo tanto, si esta hipótesis que desarrollo es cierta, podríamos tener un aumento muy importante del valor de las tasas, que irónicamente lo dispone el Gobierno provincial, y no el Concejo Deliberante. Como ciudadano quisiera que de parte de los concejales se explique si esto es así o no, simplemente los vecinos merecemos tal cosa”.