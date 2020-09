La sombra de don Segundo Ramírez, el gaucho que inspiró a Ricardo Güiraldes

Yo tengo mucha experencia

y le vi a dar un consejo.

Mucho ha galopao ¡canejo!

en los campos mi existencia.

He soportao con paciencia

lo que el destino ha querido;

también la dicha he sentido

de la desgracia y la suerte;

y así como el ombú juerte,

a la vida me he prendido.

Todo el que haiga conquistao

con un verso un corazón,

debe cuidar que el jogón

nunca lo encuentre apagao.

Si la mujer a su lao

se hace a veces la enojada,

acariciela, que nada

va a perder usted con eso;

más se gana con un beso

que con una cachetada.