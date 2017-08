La solidaridad hizo que más de 200 vecinos recibieran su garrafa

Al respecto Fernández destacó que “gracias a la solidaridad de la gente se pudo ayudar a mucha gente que realmente lo necesita”, en el marco de esta movida que, según aseguró, se hizo “a pulmón” y que se inició en el mes de mayo y finalizó la pasada semana, cuando se realizó la última entrega.

Balance positivo

Fernández informó: “La semana pasada hicimos la ultima entrega de garrafas de este año. Sinceramente estoy muy feliz porque empezamos en mayo y pudimos hacer 4 entregas”.

En este sentido detalló que “en total se entregaron 205 garrafas”. “Estamos muy felices porque parecen pocas pero para nosotros son muchas. No es fácil seleccionar la gente, pero pudimos lograrlo”, aseguró.

Por otra parte el entrevistado agradeció a los vecinos que con aportes de dinero o bien con la compra de una garrafa se sumaron a esta iniciativa solidaria. “Quiero agradecer a la gente que colaboró para que esto sea posible. Les agradezco mucho de corazón”, expresó.

Por otra parte, Fernández adelantó que se seguirá “ayudando en otras cosas”. “Mucha gente se enoja porque no pudimos ayudarlos pero lo que tratamos de hacer es ayudar en los casos más especiales y urgentes porque sinceramente no podemos hacer frente a todos los pedidos”, señaló.

En este sentido reiteró el agradecimiento a los vecinos que colaboraron con la iniciativa ya que según destacó “es la única forma de sacar este país adelante, trabajando para el que menos tiene”.

Selección

Pero el proceso de selección de beneficiarios de las garrafas no fue una tarea fácil para Sergio, quien junto a su hermana fueron los impulsores de la iniciativa. “La verdad es que te da una satisfacción enorme esto de ayudar, pero a la vez se pone difícil elegir a quién va esa ayuda. En mi caso llegué a mirar más de 300 personas que pedían una garrafa. Y te puedo asegurar que había de todo. Por ejemplo, gente que puede comprar una garrafa pero igual la pedía”, contó.

Y agregó que en algunos casos fue personalmente hasta las casas para mirar cómo viven y “lamentablemente se ve mucha miseria en Trenque Lauquen, casos de gente que a veces no sabés cómo hacen para vivir”.

En carne propia

Vale recordar que Sergio es uno de los más de 120 ex empelados del ex Frigorífico Indio Pampa, y tras su cierre quedó “en la calle”, como suele asegurar.

Haber atravesado por esa situación despertó en Sergio el espíritu solidario, ya que, como aseguró, él experimentó en carne propia lo que es vivir gracias a la ayuda de los vecinos.

Tan determinante fue este hecho que no casualmente la primera entrega de garrafas del año se concretó el 4 de mayo, fecha en la cual se cumplieron 4 años del cierre del Frigorífico.

Por eso también durante toda la campaña la premisa fue la de no exponer a los beneficiarios ni tampoco dar a conocer los nombres de los vecinos que colaboraron desinteresadamente. “Fue una campaña que se hizo todo a pulmón y gracias a la gente que por suerte se sumó a la propuesta”, aseguró.

Sea cual fuere el motivo, la ayuda llegó a mas de 200 vecinos. Y eso es lo más importante.