La sociedad y los corsos, la seguridad y también la economía

Dora se comunicó para destacar: “Quiero decir que estoy orgullosa del Sr. Jordan y de la Srta. Susana Muñoz, por el logro de los chicos del estacionamiento medido. He estado charlando cuando estaciono mi auto en el centro, y es de una alegría inmensa la de esos chicos, trabajo digno, reconocido y con aporte. A la comisión del Taller Protegido, espero sepan volver a lo que fue esa institución, el maestro que “se fue” dijo en una carta que vuelva al eje de lo que significan los talleres protegidos. TPP (Talleres Protegidos de Producción). Gracias”.

Tras el anuncio de la preparación de una agenda de reuniones de la Cámara de Comercio con distintos sectores y rubros para fomentar la economía, María apuntó: “Qué van hacer con fomentarlo, las cosas aumentan todos los días y con lo que uno gana no alcanza para nada”.

La primera marcha tras la violación de una joven en Trenque Lauquen ocurrida hace unos días dejó varios comentarios. Y Laura escribió: “Son unos lacras todos, tienen que estar presos. Justicia se va a hacer. Vamos Trenque Lauquen. Estos lacras tienen que pagar”.

Stella Maris, en tanto, remarca: “Justicia, actúa con todo el peso de la Ley. La víctima lo necesita”.

Ana añade: “Gente como esa, si se le puede llamar gente, habría que meterla y que se pudra en la cárcel”.

Y Olga agrega: “Para todos los hombres que maltratan e insultan a las mujeres tendría que haber una cárcel, ponerlos de mujeres y hacerles lo mismo”.

A partir de la identificación de un joven que habría sido parte de un atraco, Tamara comentó: “Bueno, al parecer la Justicia se está moviendo. Bien ahí”.

El caso de la pequeña Milagros Diez, quien se encuentra internada en el Hospital Garrahan por un tumor en la médula espinal, generó varios mensajes de apoyo. Y Andrea apuntó: “Dios la va ayudar, no pierdas la fe fuerza Mili”.

Mirta, por su lado, marca: “Fuerza familia, el camino es duro y largo pero todo va a salir bien. Bendiciones”.

Daniela destaca: “Vamos chiquita que vos podes”.

Y Daniel escribe: “Seguro que vas a salir bien Mili”.

Una vecina comenta: “Leo en el diario lo que pasó con esa chica que violaron, esa chica va a un departamento de un hombre solo, ¿qué puede esperarse?, Pienso que estaba de más la marcha”.

Marcela considera que “lo que le pasó a la chica que violaron es tremendo. Hay que apoyarla, espero que la familia y amigos puedan contenerla y espero que la Justicia actúe bien y deje adentro a los responsables del hecho”.

Según un vecino, “la municipalidad debe intensificar los controles en distintos sectores, sobre todo donde hay baldíos, galpones y depósitos por la gran proliferación de ratas que hay en la ciudad. Realmente es preocupante”.

Marta dice que “es lamentable lo que opinan los vecinos del acceso Perón, que no quieren que se hagan los corsos en ese lugar; no pueden discriminar tanto. Además seguramente estarán previstas las medidas de seguridad para que todo marche como corresponde. Sería bueno que se acerquen, seguro que se van a divertir”.

Estela comenta: “Espero que este año las comparsas y atracciones del Corso valgan la pena, es una fiesta popular pero en los últimos años no ha tenido espectáculos de calidad. Ojalá este sea mejor”.

César se queja porque en algunos bares y confiterías “cobran lo que quieren. En la carta del lugar figuran algunos precios que después a la hora de pagar siempre se incrementan, por ejemplo el otro día tuve que pagar la cerveza $105 cuando en la carta figuraba a $90. Muchachos actualicen las cartas o dejen de robar”.

Una vecina del sector donde se encuentra ubicado el ex frigorífico, dice que lamenta el estado en el que se encuentra el edificio, donde trabajaron más de 100 personas y pide que se cuiden las cuestiones de seguridad ambiental, “es un abandono, y un lugar propicio para las ratas y víboras, con lo que esto significa para nosotros los vecinos”.

Tras la noticia de que Trenque Lauquen es uno de los 70 municipios bonaerenses que verán incrementada su coparticipación, María Luz apunta: “Espero que venga para Treinta de Agosto lo que corresponde”.

Tras la restricción del uso de los herbicidas 2,4-D y 2,4-DB en nuestro distrito, aprobada en el Concejo Deliberante el pasado mes de octubre, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, Ana Paula Motrel, indicó que formalmente no se han radicado denuncias al respecto, aunque reconoció que en parte del arbolado ubicado en la zona periurbana se ha visto en plantas y hojas lo que posiblemente serían efectos de dichos productos. A partir de esto, Anselmo comentó: “Quería preguntar si es legal que en los supermercados se encuentren los insecticidas y desinfectantes en las góndolas a pocos metros de los alimentos. No encuentro ninguna ley que se expida y me parece muy peligroso”.

Y María señala: “El agua de Treinta de Agosto tiene todos los análisis hechos y están bien, los mismos se envían todos los meses al Concejo Deliberante. El problema de Treinta de Agosto son los pesticidas, los insecticidas, abuso de agroquímicos y la contaminación que producen las antenas colocadas en el centro de la localidad. Eso es lo que está contaminado todo”.

A partir de la polémica en torno al lugar donde se concretarán los próximos corsos, Juan comentó: “Y por qué no los hacen en el Parque, el que quiere va y al que no le interesa no va y listo. Por qué la prepotencia de cerrar calles y demás, del centro. Y lo mismo para la Maratón de Reyes, desfiles gauchescos y demás yerbas”.

Mientras que otro vecino añade: “Para un gobierno de élite como éste, los ‘negros’ cuando más lejos mejor. Pero estos ‘negros’ (yo negro de alma) votan y este gobierno de elite olvida que en octubre hay elecciones, Y ahí estaremos con boleta electrónica o de papel, poniendo el voto. Sin olvidar el primer, segundo y tercer semestre que esta llegando”.

Al conocerse que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio comenzó a realizar un relevamiento en diferentes sectores de la ciudad cabecera para conocer la situación actual en relación a la presencia de roedores y demás plagas urbanas, Alejandro apuntó: “Me molesta o indigna que no arranquemos por el principio, en vez de mirar el terreno del vecino miremos lo que realmente contamina, como una planta de cereal en medio de la zona urbana como (nombre de una empresa), con roedores, olor, herbicidas y demás suciedad. Pregunta, ¿Hasta cuando? Primero lo primero, me parece. Vamos Trenque, adelante”.

Un vecino propone la realización de los corsos trenquelauquenses en el Polideportivo “Poroto Abásolo” a partir de que según él “hay mucha gente que no quiere que se hagan en sus calles”.

Una vecina manifestó una queja a raíz de que marca encontrar seguidamente motos estacionadas en zonas delimitadas con líneas amarillas, preparadas para el estacionamiento de vehículos por un tiempo acotado para facilitarle el acceso a ciertos lugares a personas con dificultades.