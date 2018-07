La Semana de la Dulzura, una tradición que casi “no se siente” en los comercios

La historia indica que la “Semana de la dulzura” fue instaurada en 1989 en la República Argentina como consecuencia de la campaña publicitaria “una golosina por un beso” llevada a cabo por la reconocida marca Arcor.

La misma transcurre durante la primera semana del mes de julio y son muchos los comercios que se dedican a la venta de golosinas y chocolates que aprovechan estos siete días para realizar diferentes promociones que les ayuden a incrementar sus ventas.

No obstante, desde hace ya algunos años esa tradición ha comenzado a perderse y son pocos los vecinos que se toman el trabajo de realizar una compra durante este período. “Ni siquiera aquellos más desesperados por recibir un beso te compran algo”, comentó en broma un quiosquero de Trenque Lauquen. “Hace rato que la gente no le da bolilla a esta semana por más promociones que se hagan”, afirmó.

n Muy poco

Otra quiosquera de la ciudad, señaló que este año “ninguno de los proveedores me dejaron publicidad, siempre lo hacían, siempre me dejaban un afiche promocionando la Semana de la Dulzura. Pero si la pregunta es si durante estos días se incrementan las ventas la respuesta es que no se incrementan casi nada”, comentó antes de agregar que “antes era casi una obligación porque se estilaba mucho regalar un bombón o una golosina a cambio de un beso pero ahora ya no. Se ha ido perdiendo esa costumbre y hoy la Semana de la Dulzura casi ni se promociona. No es algo de este año, hace rato que se ha perdido. Lo mismo ocurre en San Valentín o en otras fechas tradicionales, es muy poco lo que se vende”.

En otro quiosco de la ciudad, se afirmó que “en estos días se vende lo mismo que siempre, generalmente acá de por sí se vende mucho chocolate y muchas golosinas y por esa razón esta semana no se siente casi nada un aumento en las ventas”.

n San Valentín

En un conocido comercio de fabricación y venta de bombones y chocolates se comentó que en estos días se percibe sólo “un poco más de movimiento pero no es como en San Valentín cuando sí se nota el incremento de las ventas, de vecinos que se toman el tiempo de realizar una compra en esa fecha especial. Durante estos días se ha vendido un poco más pero pienso que tiene que ver mucho más con el frío que con la fecha en sí. La gente tiene frío y le dan ganas de comer chocolate”.

No obstante, desde este comercio se admitió que en esta semana “por ahí aparecen algunos hombres a los cuales los manda la mujer para que les compren algo. Y ellos vienen, no les queda otra”.