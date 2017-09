La Selección y su rendimiento, todos tienen su crítica

Luego del triste empate 1 a 1 que dejó el partido de la selección argentina ante Venezuela el pasado martes, las duras críticas a la actuación del conjunto “albiceleste” no tardaron en hacerse oír. El malestar no es para menos ya que el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se encuentra hoy en la zona de repechaje y con riesgo de quedar afuera de la copa del mundo que tendrá lugar el próximo año en Rusia.

En este marco, La Opinión realizó diferentes consultas a vecinos y conocidos periodistas del medio quienes expresaron su visión sobre el presente de un equipo cargado de estrellas aunque carente de brillo.

En este marco, Leonidas, músico y conocido artesano local, comentó: “La selección pasa hoy por un presente medio dudoso que da un poquito de miedo por sus resultados. Y también da un poco de lástima por haber logrado anteriormente muchos resultados positivos y no lograr un buen resultado ahora. Para mí corre riesgo la clasificación porque jugamos con el último de la tabla y no se le pudo ganar”, dijo antes de agregar: “Si yo fuera técnico buscaría más sangre. Todas las figuras (más allá de la enorme figura de Messi y de otros jugadores) me parecen que son estrellas que están demasiado arriba y a lo mejor terminan pensando más en su carrera futbolística (que no está mal que lo hagan) pero no terminan nunca de ponerse la camiseta. Eso es lo que yo siento, pero tiene mucho que ver con cómo están adaptados o criados, muchos de ellos en Europa donde se juega muy livianito, se juega mucho para la televisión, es una gran telenovela del fútbol. Es muy crítico lo que digo pero es lo que pienso. Y entonces, yo si fuera Sampaoli buscaría más sangre, inclusive intentaría jugar con jugadores que están jugando al fútbol nacional donde hay muchas figuras que se pondrían la camiseta, estarían muy orgullosos, no tendrían tanto estrellato y me parece que harían un buen papel”, dijo.

n Juego malo

Ángel es un reconocido futbolista de Trenque Lauquen y, desde su lugar, comentó: “La verdad que no se está jugando bien, no se están logrando los resultados y creo que el estado anímico de la selección influye mucho a la hora de jugar los partidos. Pienso que se va a clasificar pero se va a sufrir porque va a costar mucho, no va a ser fácil como se suponía en un principio”. Respecto de cómo será la actuación ya en el Mundial en caso de que la clasificación se logre, manifestó: “Creo que una vez que el equipo se saque la presión de la clasificación puede empezar a jugar mucho mejor porque los jugadores están, la calidad la tienen pero la presión no los deja jugar como quisiéramos”.

Roberto es un respetado artista de la ciudad, guitarrista de la banda Más de lo Mismo. Él fue contundente en su respuesta: “Gracias a Dios soy hincha de Boca y no de la selección”, afirmó. Nada más para decir.

n Críticas

Kevin es un joven de la ciudad que gusta de ver buen fútbol y el partido del martes estuvo lejos de proporcionárselo. Por esa razón, también fue contundente con su apreciación sobre el juego de la selección. “Lamentable, muy malo, un desastre. Todavía tenemos posibilidades de entrar pero jugando así va a ser muy difícil. Messi jugó mal los dos partidos y no me convenció para nada. Va a entrar al Mundial pero no va a servir de nada porque los otros equipos se la van a comer, no nos van a dar gana ni de mirar el partido”.

Cristian es el encargado de cobrar el estacionamiento medido en una cuadra de la Villegas y es fanático del fútbol: “La selección me pareció un desastre, en el medio campo no estamos jugando bien, la delantera llega muy arriba pero concretan nada, los defensores son un desastre. Sólo espero que clasifiquemos. Nada más. Y si llegamos a clasificar, me imagino un mundial complicado”, dijo antes de aclarar: “Messi es el mejor, no lo cuestiono para nada”.

Facundo es uno de los tantos futboleros locales que disfruta de ver los partidos de la selección aunque también se sintió decepcionado por su rendimiento: “No me gustó para nada la selección, Messi tiene que volver al Barcelona”, afirmó.

n Amargura

José es un conocido vecino que ha visto muchas selecciones y su opinión sobre el presente de este equipo hoy dirigido por Sampaoli no es para nada entusiasta: “Realmente fue muy amargo lo que se vio y quedamos en una condición muy poco favorable para llegar a Rusia. En caso de llegar, no creo que pasemos la primera ronda. Messi es el único que hace una jugada distinta pero el martes se destacó Acuña”.

Liliana es hincha de Boca y seguidora de la selección y del fútbol en general. Ella comentó: “Tenemos al mejor jugador del mundo pero lamentablemente a la peor selección. Se puede clasificar, pero en el mundial se complicaría todo”, afirmó.

n Qué opinan periodistas

La prensa deportiva de Trenque Lauquen también se hizo eco de este momento de la Selección Argentina. Más allá de su rol de comunicadores, son bien futboleros, como el caso de David Díaz, Hugo Fruccio y Hernán Sottosanto. Personajes de nuestra ciudad que han caminado mucho las canchas y que miran y respiran el fútbol con pasión. Cada uno tiene su mirada y ha realizado un análisis del presente del equipo comandado, ahora, por Sampaoli.

Uno de los comunicadores más jóvenes de la ciudad, el oriundo de Charlone, no oculta su fanatismo por la redonda como por la V de Vélez y se animó a dar su opinión sobre la Selección y el reciente empate ante Venezuela que ha despertado la indignación de los futboleros. En cuanto al partido ante Venezuela dijo “Sampaoli le erró con los cambios en los dos partidos. Dybala no tendría que haber salido y fue el primer cambio que hizo, en el otro partido lo sacó a Acuña cuando era el que mejor estaba jugando, y ahora tuvo la mala suerte de que se lesionó Di María. Fue lamentable, de 6 puntos en juego sacamos 2 y haciendo un solo gol”, se lamentó. Asimismo dijo “el equipo tuvo varias situaciones clara de gol, como las que tuvo Icardi que no debería estar en la Selección. Yo soy un fana de Higuaín y es él quien tiene que estar”. En cuanto al futuro del equipo y las posibilidades de clasificar, analizó: “Nos quedan Perú y Ecuador. Creo que Perú es accesible y en caso de ganarle quedamos bien parados. Va a ser fundamental el partido con Perú porque después tenemos que jugar en la altura de Quito y eso es más difícil”.

En caso de tener que jugar un repechaje, Argentina se tiene que medir ante Nueva Zelanda “ya está resuelto. Si jugamos el repechaje el primer partido se juega en Nueva Zelanda y la vuelta acá, en el país. Pero no creo que pase. No me imagino jugar el repechaje ni que Argentina se quede afuera del Mundial. Es muy difícil económicamente que haya un Mundial sin Messi”.

n La voz del gol

Si hay algo que le está faltando a este equipo es anotar goles. La clave para cualquier triunfo. Y alguien que lo sufre en carne propia es Hernán Sottosanto, el relator de las mil voces y goles, ese que cada domingo llena las canchas con su grito de gol. Por suerte los goles los grita en nuestro fútbol chacarero. Sottosanto fue positivo “Argentina va a clasificar porque le va a ganar a Perú. De eso estoy muy seguro y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Argentina termina segundo en el grupo, porque los otros cruces lo benefician”.

En cuanto al magro resultado ante Venezuela, dijo que “es muy difícil analizar. Puedo decir que fue bastante raro. Fue uno de esos partidos en que si entra una pelota después entran 14, pero cuando no la metes después lo sufrís. Con Uruguay no jugaron, o mejor dicho, los dos jugaron a no jugar porque el empate les favorecía”. Sobre los cambios propuestos por el DT manifestó: “Es difícil analizarlo con el resultado puesto, está claro que el sistema no resultó porque no se ganó. Pero lo de Icardi fue un fracaso. Tuvo 4 situaciones y no metió ni una. El 9 de la Selección tiene que meter la que le den y no hacer ni un gol es un fracaso. Yo a Agüero en el banco no me lo guardo. El “Kun” es un jugador de elite y jugando mal o bien tiene que estar en la cancha y es más que Icardi”, por ultimo remató “Venezuela es un equipo muy frágil y le tenés que ganar de cualquier manera apelando a usar hasta el último recurso bilardista, no podes empatar de local. En esta llave de 2 partidos sacando 3 puntos era un negoción y ni siquiera eso se consiguió”.

n Jugadores locales

Por su parte Hugo Fruccio, una de las gargantas mas inconfundibles de la radiofonía del oeste de la provincia de Buenos Aires, fue punzante y arriesgado: “Lo vengo diciendo desde hace tiempo y es que no me gusta la manera de convocar jugadores. En la Selección tienen que jugar jugadores del país y no los consagrados que vienen a pasear. Jugadores jóvenes que tengan hambre de gloria. Esta gente no juega a nada, hay que terminar con el amiguismo de esta gente. Porque por más que lo rodeen a Messi él no hace nada. Es el mejor del mundo, pero en el Barcelona. En la Selección no ha ganado nada, fuera del Barcelona nunca ganó nada. No tiene la identidad y no se hace cargo del equipo que es lo que tiene que hacer el mejor del mundo”. Sobre el partido aclaró que “tuvo situaciones de gol y no las pudo meter. No creo que sea mala suerte, porque los goles se hacen, no se merecen. No podemos decir que Argentina fue superior porque en el resultado terminamos empatados. Quizás en algunos momentos del partido fuimos superiores, pero después no. Si Chile ganaba su partido Argentina no quedaba ni adentro del repechaje. Yo creo que el partido con Perú será clave, pero tenemos que meter goles. De 16 partidos metimos 15 goles y uno de ellos fue en contra” y disparó “si vamos al Mundial con este equipo nos volvemos en la primera ronda”.