La selección de la LTF y su debut en el triangular

En la sede de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) se llevó a cabo el viernes por la tarde la presentación de la indumentaria de “Los Rojitos” del Sub 15. Con la presencia de medios locales, el cuerpo técnico junto a algunos jugadores, brindó una conferencia de prensa contando cómo se vienen preparando para disputar el Torneo Nacional de Ligas. Los lunes y miércoles llevan a cabo los entrenamientos en el predio de Barrio Alegre para desarrollar el triangular con las Ligas de Tres Lomas y Santa Rosa.

n El seleccionado

El plantel representante de la LTF está conformado por jugadores de los equipos de la ciudad y Pellegrini los cuales pertenecen en su mayoría a quinta y cuarta división. La mayoría de los integrantes son de Ferro Carril Oeste: Santiago Godoy, Mateo Ravello, Andrés Ponce, Ignacio Riquelme, Axel Lencina y Manuel Martínez. Los jugadores pertenecientes a Foot Ball Club Argentino son cuatro: Matías Benítez, Bautista Fernández, Valentín Ludueña y Marcelo Caratcoche. Por el lado del “Celeste”, Juan Roig Esteberena e Isaías Ramos dirán presente y Alejandro Martín es el único jugador de Monumental. Gonzalo Carrillo y Lautaro De Pedro pertenecen a Las Guasquitas, Ulises Parrota a Giat y Atlético Trenque Lauquen contará con Francisco Sánchez y Joaquín Fornes. Pellegrini tendrá también sus representantes en el plantel de Los Rojitos. Santiago Bruno, del “Expreso” y tres jugadores del “Globo”: Ian Mataluna, Juan Cruz Oviedo e Ignacio Bustillo. Sumados a los 22 convocados la lista también la integran: Tomás Hernández, Joaquín Castillo, Lucas Peña, Facundo Sánchez, Silvano Bacci, Iván Laiglecia, Federico Perroud, Alex Moreira, Rosendo Orellana y Enzo De San Fernando.

La dupla técnica que acompañará a los chicos en las seis fechas de competencia está integrada por y Ubaldo Martínez (técnico) e Ignacio Concepción (auxiliar). Además, Martín Lusetti (preparador físico), Fernando Bambozzi (kinesiólogo) y Noel Comas (auxiliar) integran la nómina del cuerpo técnico.

n Lo que viene

“Los Rojitos” el próximo miércoles harán su debut en la segunda fecha del triangular. Viajarán a Tres Lomas para enfrentarse con el seleccionado Sub 15 de la Liga Cultural quien ya jugó su primer partido ante Santa Rosa con una victoria por 2 a 1. En la tercera fecha los representantes de la LTF jugarán de local frente a los pampeanos y el resto de los partidos, programados para las 15 todos los miércoles, continúan con el siguiente fixture: 4º Fecha Tres Lomas vs. Santa Rosa, 5° Fecha Trenque Lauquen vs. Tres Lomas, 6° Fecha Santa Rosa vs. Trenque Lauquen.

En cuanto a la clasificación los equipos que pasarán directamente a semifinales son los dos primeros de cada zona con mejor porcentaje.