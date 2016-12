La selección de atletas no videntes estará haciendo una pretemporada en nuestra ciudad

El director de Deportes, Sergio Barbas, manifestó que la selección nacional de atletas no videntes estará en Trenque Lauquen del 1º al 5 de febrero realizando una pretemporada en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”.

Barbas dialogó con este medio y contó detalles de dicho evento además de realizar un balance de su primer año a cargo de la cartera deportiva municipal. Habló de las numerosas cosas realizadas “y de las que faltan por hacer”. Punto alto, e importante, fue la creación de los dormis en el primer piso del Polideportivo.

Y fue justamente la concreción de la obra de los dormis la que posibilitó la llegada de capacitaciones y diferentes torneos que se han organizado en el predio del “Poli”. En tanto, en febrero de 2017 estaría en Trenque Lauquen la selección de atletas no videntes. En total 30 deportistas con 10 entrenadores.

Esta posibilidad se dio luego de que Javier Álvarez haya estado en noviembre brindando una capacitación para deportistas especiales en Trenque Lauquen. Y de esta manera lo resumió Barbas: “En ese momento vio las instalaciones y comodidades que tenemos en el Polideportivo, la pistas y los dormis; y hace unos días me llamó porque tiene la idea de hacer una pretemporada acá. Nosotros le ofrecemos hospedaje y comida para 40 personas”.

Para lograr solventar este gasto, “José (Cholo) Igartúa, que es un apasionado de los adultos mayores y lo que es deporte especial, se puso en contacto con gente que va a dar una mano”. “Tenemos que juntar los fondos y ver a esto como una inversión. Van a estar en la ciudad los mejores referentes del país, es importante”, apuntó Barbas.

n Varias capacitaciones

En su primer año de gestión el funcionario logró llevar a cabo varias capacitaciones en atletismos gracias al constante apoyo del profesor Carlos Llera. “Fue fundamental la presencia de Carlos Llera, que nos dio una mano bárbara. Él es un referente del atletismo y lo será por mucho tiempo, y tiene los contactos para cualquier tipo de capacitaciones. Él levanta el teléfono y habla con un referente nacional o de alcance mundial, como lo es él”, señala el entrevistado, agregando que “para el 2017 tenemos que determinar a través de diagnósticos cuáles son los deportes que vamos a trabajar durante el 2017, trabajar con el deporte escolar y capacitaciones que necesitamos para seguir creciendo. Porque no es solo qué enseñar sino cómo se enseña, y tratar de llegar a un acuerdo con Educación, porque se necesita que el deporte escolar vuelva a tener el impuso que tenía ya que todo comienza desde ahí”.

Además sostuvo que una de las deudas del 2016 fue la de realzar una capacitación para dirigentes. “Es algo fundamental porque si no se tienen en cuenta determinados factores el crecimiento institucional es relativo, no alcanza sólo con buena voluntad. Hay que saber cómo evaluar un proyecto a largo plazo, cómo no caer en el facilismo de decir este ‘profe’ es bueno porque logró resultados en cinco meses y aquel no; y esas cosas son reales, todos las hemos vivido. Hay que saber mantener un proyecto a largo plazo con dirigentes que lo apoyen a pesar de que no se logren objetivos en el corto plazo”.

n El Poli y apoyos

Por otro lado, el tema “apoyo económico” fue muy discutido durante el año. Desde la cartera deportiva quedó bien en claro que se brindaría un apoyo económico a las instituciones deportivas y educativas, pero no de forma personal para cada deportista. “Es la herramienta que hoy tenemos. Para hacerlo de manera personal a los deportistas necesitaríamos de un presupuesto de 5 millones y eso se lo tendríamos que sacar a Producción, Salud o Desarrollo, eso no se puede hacer, es una plata que no tenemos”, dijo.

Mientras que además Barbas remarcó el buen estado del Polideportivo Municipal y sus instalaciones, resaltando que la pista de atletismo está lista para ser usada en los triatlones. “Tenemos sólo el problema del pasto que crece entre las piedras y que no se puede cortar con la bordeadora, estamos pensando en alguna alternativa, ya que esto también ocurre en el playón. Pero arrancamos un 2017 mucho mejor que como empezamos el 2016, pudiendo planificar un torneo de atletismo para el mes de abril y las fechas del triatlón”, comentó el funcionario.

Asimismo, consultado sobre las canchas de fútbol once que habitualmente se usan con el Torneo Conrado Villegas, Barbas sostuvo que “es muy corto el plazo en que esas canchas están sin uso”. “Termina el Villegas y tenemos las Olimpíadas del Reencuentro, no da el tiempo para rellenarlas y emparejarlas. Lo más correcto sería que la actividad se pare unos meses para poder trabajar bien sobre el suelo”, cerró.