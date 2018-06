La Selección cayó frente a Croacia y busca el milagro

Ayer la Selección mayor, con la dirección de Jorge Sampaoli, tenía un fuerte desafío. Luego del empate en el debut del Mundial Rusia 2018 tenía que ganar para poder asegurarse un puesto en la próxima fase, pero no pudo ser. Con algunos cambios en el plantel el primer tiempo no brindó el fútbol que se quería ver. Y fue en la segunda parte del encuentro donde Rebic, Rakitic y Modric sentenciaron el 3 a 0 para que Croacia se afiance en lo más alto del grupo con seis unidades.

En la ciudad pudo verse el partido y donde las caras de preocupación iban en ascenso con el correr de los minutos. La Casa de la Historia y la Cultura abrió sus puertas y, gracias a iniciativa de la TV Pública Regional – Canal 12, público en general y jóvenes de distintas instituciones y escuelas se dieron cita. Fue un clima festivo donde hubo gorros y banderas argentinas y también se sortearon dos pelotas. En diálogo con La Opinión, Hugo Cuerda destacó la gran presencia de jóvenes que se acercaron a palpitar el partido en pantalla gigante. “Hay chicos de distintas instituciones. Están presentes jóvenes del Instituto Miguel Di Gerónimo y el Instituto Nuestra Sra. del Rosario y también del Centro de Día “Por La Vida” y Hogar Cumen Che”.

Además, Cuerda agregó que en el próximo partido habrá una iniciativa similar. “Para Argentina vs. Nigeria esto se va a hacer en el Colegio Nacional. Ahí, están invitados todos los chicos de primaria y secundaria de esa institución de turno tarde que son alrededor de 500 chicos. En el colegio han venido realizando trabajos pedagógicos sobre el Mundial y, de esa manera, se la da la oportunidad de ver el partido en una pantalla grande en el mismo colegio”, señaló el Director de Canal 12.

n ¿Messi dependiente?

Nuevamente, luego de esta dura derrota que generó mucha decepción, las miradas de la prensa y muchos hinchas, volvió en recaer en Lionel Messi. Y es que el astro del fútbol mundial sigue sin poder convertir en un partido donde no pudo lucirse. Los medios internacionales pusieron su mirada en el 10 de la Selección como en el resto del plantel. Se vieron duras críticas, especialmente, en la prensa española. El Marca tituló: “Argentina, humillada con un Messi desaparecido”. Además, el medio español agregó: “Caballero, con 13 partidos jugados con el Chelsea este año en total (y sólo tres en Premier), propició, con un fallo calamitoso, la derrota de Argentina, que a estas horas está más fuera que dentro del Mundial, aunque todavía no está eliminada, pase lo que pase el viernes en el Islandia-Nigeria. Una noche durísima para la Albiceleste, que acabó destrozada por Croacia. ¿Y Messi? Casi nada. El ‘dios’ argentino no apareció y eso es una condena para esta Argentina sin juego y con excesiva dependencia suya. El crack no siempre puede aparecer. Argentina está desesperada, como su pueblo… y como Leo, en, quizá, su cuarto Mundial fallido”, finalizó el Marca.

¿Cómo clasificar a Octavos?

La inesperada derrota ante Croacia puso al equipo de Sampaoli al borde de la eliminación. Pero aún hay chances de clasificar. Argentina tiene que esperar sí o sí el resultado de hoy entre Nigeria e Islandia y ganarle, también sí o sí, a los africanos el próximo martes. Pero, ¿qué combinaciones de resultados necesita?

1- Si Nigeria le gana a Islandia

– Argentina clasifica ganándole a Nigeria y esperando que Croacia no pierda con Islandia. En el caso que los nórdicos ganen, hay que tener en cuenta la diferencia de gol.

2- Si Nigeria e Islandia empatan

– Argentina clasifica ganándole a Nigeria y rogando que Islandia no le gane a Croacia.

3- Si Islandia le gana a Nigeria

– Argentina tiene que ganarle a Nigeria y Croacia tiene que superar a Islandia. Ahí quedarían igual de puntos y dependería de la diferencia de goles.