La Rural le abre las puertas de su casa a los trenquelauquenses

En Trenque Lauquen ya está todo listo para que una nueva expo de la Sociedad Rural se lleve todas las miradas. Como es habitual desde la jornada de hoy y hasta el domingo miles de personas pasarán y disfrutarán de la exposición que ha propuesto la Sociedad Rural de Trenque Lauquen. Uno de sus dirigentes, Matías Cardini, dialogó ayer con La Opinión donde contó detalles, y algunas novedades, para esta edición 2017. Cardini se mostró entusiasmado luego de un año donde la situación hídrica complicó a varios productores de la zona. Para el dirigente ruralista el armado de una nueva expo se vive con intensidad “es como cuando uno organiza una reunión con amigos y pone la casa, nuestra forma de poner la casa es ésta y que venga toda la gente de la ciudad a nuestra casa” y este año el predio de la Sociedad Rural tendrá algunos nuevos sectores, además agregó que “si bien el año fue duro, no a nivel del casco urbano, al norte y al sur del partido el tema de las inundaciones fue crítico, nosotros le estamos poniendo mucha garra además de contar siempre con el apoyo del comercio y las instituciones que nos acompañan”.

Pero en los puntos importantes en cuanto a cambios para esta edición se pudo ver de ante mano en el programa oficial que el acto de apertura, con sus respectivos discursos, se realizará en la tarde del sábado, y no en la del domingo, como era habitual. Sobre este punto, explicó que “hace un montón de años el acto de apertura se hacía el sábado y no tanto el domingo, y este año nosotros lo pensamos más que nada para poder contar bien con la presencia de intendentes y concejales, además de descomprimir el domingo. Siempre pasaba que al estar los espectáculos musicales pautados para el domingo, se juntaba todo, mientras terminaban los discursos se preparaba el sonido para la música, y ahora vamos a dejar todo el domingo para la visita de la gente y los espectáculos musicales”.

n Llega Sarquís

En cuanto al acto de apertura y posibles visitas, Cardini aseguró que el intendente Miguel Fernández llegaría de sus vacaciones, además de distintos concejales, pero no arriesgó nombres propios en cuanto a dirigentes ruralistas. Quien sí estará en Trenque Lauquen será Leonardo Sarquís; el ministro de Agroindustria llegará a la ciudad en la mañana del viernes y visitará la expo, además de tener una reunión con productores de la zona. Sarquís solo estará el viernes, pero su visita promete ser importante. Sobre este punto, se explayó: “Llega a Trenque Lauquen con una muy buena predisposición, ya que más allá de que queremos mostrarle toda la expo, como la granja educativa y todas las actividades que tenemos programadas para el viernes, el ministro pidió tener un contacto más cercano con los productores, para poder escucharlos. No cabe duda de que el tema que primero saldrá será el de la situación hídrica. Esto es importante porque Sarquís necesita tener un contacto más cercano de la realidad. Si bien no va a visitar los campos de los más afectados podrá escuchar sus pedidos. Creo que es importante porque les muestra la realidad a ellos que están en una oficina de La Plata”.

n Mejoras

En el predio de la Sociedad Rural se han realizado algunos arreglos pensando en optimizar la expo, “se han mejorado algunos corrales donde va ubicado el sector de criollos, ya que estamos queriendo que la gente participe más de las actividades de los criollos”, señaló. Además comentó que “se va buscando siempre dar algunos cambios a un lugar que ya nos está quedando chico pero con la idea de poder explotar más algunos sectores, uno de ellos es la granja educativa que fue todo un éxito el año pasado”.

Por último se adelantó al clima “por suerte dan solo un poco de lluvia para mañana (por hoy) que puede complicar el tema del armado, pero da muy lindo tiempo para viernes, sábado y domingo”.