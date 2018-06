La respuesta de Marta Escobar: “Comienza una nueva etapa”

A raíz de la resolución emitida por la Dirección General de Cultura y Educación en torno a su destitución como presidenta del Consejo Escolar, Marta Escobar salió a manifestar que ahora “comienza una nueva etapa”.

En este sentido señaló que “después de dos años Dirección General de Cultura y Educación, se dignó a contestar mi presentación, mi recurso jerárquico. Lo tuvo que hacer porque ya no le quedaban más excusas legales para seguir extendiéndose en el tiempo. Este organismo, junto a distintos personajes políticos de Cambiemos, hicieron hasta lo imposible para que yo quedara olvidada en el tiempo y cuando por fin se dignó a contestarme, entre sus fundamentos para rechazar mi pedido dijo que yo no había aportado mayores elementos de juicio y que por lo tanto el acto administrativo de mi destitución estuvo bien hecho”.

Al respecto remarcó que “esta contestación no me extrañó en lo absoluto porque en estos años transcurridos ni siquiera se ha hecho una investigación para ver si mi planteo era real. No nos olvidemos que yo fui desplazada del organismo por denunciar irregularidades en la anterior gestión de (Mauricio) Rodecker”.

Por lo tanto adelantó que “ahora se abre una nueva etapa por la vía judicial en la que voy a poder seguir con esta lucha y en la cual no se les va a hacer tan fácil meterse a algunos dirigentes de Cambiemos, que hasta ahora o no hicieron nada o solo se ocuparon de tapar la cuestión. Por último, el que cree que yo voy a quedar destituida por denunciar Corrupción, está muy equivocado”.