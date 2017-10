La reparación de los techos, una necesidad urgente para la entidad

El Centro Educativo Complementario Nº 802 se encuentra emplazado en el corazón del Barrio Villegas y es una de las instituciones más importantes del sector, ya que diariamente asisten 140 chicos quienes realizan actividades educativas y recreativas y además reciben allí su almuerzo.

Andrea López y Valeria Pérez Caballero, directora y vice de la entidad respectivamente, hablaron sobre algunos de los problemas que atraviesa la institución a raíz de los cuales se hace difícil llevar adelante la labor cotidiana con comodidad. Entre las prioridades se incluyen la reparación de los techos, la colocación de un tanque de agua y la puesta en funcionamiento de las cámaras de seguridad.

n Techos

Según las docentes “esta necesidad del arreglo del techo es un pedido de todo el año. Lo último que nos había llegado es que terminada la obra del Jardín Nº 908 veníamos nosotros. Esto fue en abril y desde ese momento hasta ahora no pasó nada. Incluso en el orden de prioridades que la UEGD le envió a la municipalidad estábamos antes”.

En este sentido explicaron que “a pesar de que nosotros no suspendemos las clases los papás saben lo que pasa y cuando llueve optan por no mandar a los chicos. Porque los salones y el SUM donde se almuerza se llena de agua. Y hay muchas familias que necesitan el espacio para la parte escolar pero también para la parte alimentaria, básicamente porque muchos chicos vienen a almorzar”.

n Tanque de agua

Por otra parte la directora informó que “como situación de conflicto elevamos también al Consejo Escolar la necesidad que tenemos de un tanque de agua porque con los cortes del servicio que se vienen dando regularmente nos perjudica constantemente. En los baños, en la higiene y todo lo que es cocina. A veces tenemos bidones de agua que nos da el Consejo Escolar pero muchas veces íbamos a lo de un vecino que tiene un motor a buscar agua”.

En este sentido agregaron que “tenemos toda la voluntad del mundo para no cerrar el centro y seguir trabajando pero necesitamos un tanque de agua. Está todo presentado en Consejo Escolar, pero no hay respuesta inmediata. La idea es que el municipio pueda darnos una mano con el tanque de agua que no es costoso y además las conexiones ya están hechas”.

n Matrícula

Con respecto a la matrícula con la que cuenta el Centro la directora indicó que “actualmente tenemos 140 alumnos. Es más o menos el número que manejamos todos los años”.

Aunque destacó que “lo que actualmente se observa es que hay mayor necesidad de alimentos en los chicos. Incluso la comida y el pan que sobra se lo damos a los chicos y cada vez son más los que vienen con algún tupper para llevarse comida. Y priorizamos algunas familias que no tienen trabajo o mamás solas que sabemos que realmente son las que más necesitan”.

Por otra parte los directivos de la institución aseguraron que “el cuidado del centro en general siempre es un tema para nosotros porque tenemos huerta, se hizo el cerramiento del patio pero tenemos ocasiones en las que algunos menores provocan roturas en el edificio, a raíz de este problema el intendente autorizó la colocación de cámaras, vinieron a ver dónde instalarlas, ya está todo, solo falta que venga el personal y las instale porque ya hace un año que esperamos”