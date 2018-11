“La Provincia fue un factor de amortiguación de crisis”

La reunión de gabinete ampliado que se concretó el miércoles dejó los análisis de varios ministros sobre cuestiones que influyen directamente en Trenque Lauquen y la región, y en ese marco el ministro provincial de Economía, Hernán Lacunza, se refirió a los salarios de los estatales bonaerenses y dijo que “hay acuerdo con mas de la mitad de la planta de Provincia y aún los que no tienen acuerdo están recibiendo un 30 por ciento aunque habrá algunas reuniones más, para encarar un año mejor que este”.

Mientras que sobre cómo termina la Provincia en números este año, el funcionario marcó que “el 2018 ha sido un año donde se tuvo una tensión financiera desde mayo que no estaba prevista, no obstante lo cual, a diferencia de otras oportunidades, la Provincia este año fue un factor de amortiguación, no de propagación de la crisis a los vecinos, porque en ningún momento se interrumpieron los pagos, más bien el aguinaldo de junio se adelantó y no sólo ocurrió eso con los empleados, sino también con los proveedores, para dar previsibilidad a todos los que reciben pagos de la Provincia; además no se interrumpieron obras y se bajaron impuestos, sobre todo a ingresos brutos y sellos, con lo que no se ha recurrido al expediente fácil de trasladar al vecino los efectos de la crisis, sino que el Estado procuró amortiguar esos efectos”.

Educación

Sobre la paritaria docente, el ministro indicó: “Los maestros están percibiendo, porque a pesar que no hay acuerdo entendemos que ni los alumnos ni los maestros deben ser rehenes de la falta de acuerdo de los dirigentes, por lo cual la gobernadora nos ha instruido a que demos un aumento del 31,7% respecto de diciembre más el plus por presentismo, por estar frente al aula. Y nos encontraremos antes de fin de año para poder cerrar el 2018”.

Mientras que cuando se le preguntó sobre el Fondo de Infraestructura y el Fondo Educativo para 2019, dijo que no podía adelantar nada hasta la presentación del presupuesto.

Préstamo

Por último, Lacunza fue consultado por la posibilidad de que se le de curso a una propuesta del Ejecutivo trenquelauquense que apunta a contraer un crédito de 30 millones de pesos para financiar la compra de vehículos y maquinaria, y señaló que “Trenque Lauquen es uno de los distritos más ordenados, en términos fiscales, de la provincia y cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal”. “Estuvimos hablando con el intendente sobre este préstamo y nosotros no vemos ningún problema. Hay que completar los papeles y entiendo que no va a haber ningún inconveniente”, culminó.