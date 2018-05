La Provincia evalúa extender el ciclo lectivo para recuperar los días de paro

Fuentes gubernamentales confirmaron a DIB que en caso de que las medidas de fuerza de los sindicatos docentes continúen, “una de las alternativas es extender el ciclo lectivo a diciembre”, aunque señalaron que los días de paro “ya se están recuperando”, al recordar que semanas atrás se suspendió una jornada de capacitación docente por ese motivo.

El Gobierno de María Eugenia Vidal analiza esas posibilidades tras el paro por 48 horas realizado por los docentes el martes y miércoles de esta semana, que ayer, en adhesión a una medida de fuerza nacional, culminó con una masiva marcha federal educativa que reunió en Plaza de Mayo a educadores de todas partes del país.

En tanto, la medida evaluada por el Gobierno no afectaría en principio a todos los establecimientos educativos, sino solo a aquellos donde los docentes hayan adherido a las medidas de fuerza.

Cabe señalar que el año pasado, el Gobierno buscó avanzar en ese sentido y recuperar los 17 días sin clases durante las vacaciones de invierno, pero finalmente la medida no se llevó adelante debido a un recurso de amparo interpuesto por el juez Luis Federico Arias –ahora suspendido- que frenó la orden del Ejecutivo a pocas horas del comienzo del receso de mitad de año.

“Es todo marketing de un gobierno sin ideas y de una dirección de Educación sin timón. Son medidas que después no se pueden efectivizar y este no es el primer intento, pero ni siquiera aprenden de los errores”, dijo a DIB el titular de Udocba, Miguel Díaz, quien se quejó de que “todavía no hay novedades de la reunión paritaria que supuestamente iban a convocar”. Y agregó: “Especularon y salieron a hablar de la convocatoria en medio del paro, pero hasta ahora no hemos tenido noticias”.

Es que esta semana, el subsecretario de Educación, Sergio Siciliano dijo que el Gobierno iba a llamar a una nueva reunión paritaria una vez finalizado el paro, a la que llevaría una “propuesta superadora”, en medio de las críticas de los gremios por cumplirse un mes sin convocatoria. (DIB) MCH