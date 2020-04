La propuesta de flexibilización de la Comuna contempla “gran parte de los rubros que hoy necesitan abrir”

La Municipalidad de Trenque Lauquen envió, como ya marcó La Opinión, una propuesta de flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el distrito al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de ahora, la misma será analizada por las autoridades bonaerenses antes de enviar una respuesta que señale que puede ser o no aplicada a nivel local sin que ello conlleve riesgo de contagios y una eventual propagación del Covid-19 en la región.

De esta manera fue informado a este medio por la titular del área de Producción municipal, Clarisa Fabris, quien señaló: “Nosotros mandamos un pedido de flexibilización de máxima, es decir, una propuesta a la que lleguemos en el transcurso del tiempo para que no pase lo que ocurrió en otras localidades que decidieron, por su cuenta, realizar una apertura, abrieron comercios y hoy tienen casos nuevos de coronavirus”.

n Controlado

Asimismo, la entrevistada señaló que por lo que se está viendo en otros municipios, “la Provincia está siendo bastante restrictiva en las autorizaciones”. “Y la flexibilización que nosotros solicitamos contempla, de alguna manera, gran parte de los rubros que todo el mundo necesita abrir. Pero yo no los especificaría aún para no generar falsas expectativas a la gente. En el momento que la Provincia responda (se supone que va a ser en estos días porque entre lunes y martes se fue mandando todo) y cuando tengamos una respuesta concreta vamos a salir a informar qué sí y qué no para no generar falsas expectativas de todo lo que mandamos. Por eso prefería no dar detalles al respecto. La idea es poder, durante el transcurso del tiempo, ir abriendo todo de manera escalonada y con el debido control”, cerró.