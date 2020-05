La problemática de las adicciones en tiempos de aislamiento social

El aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia de Covid-19 y el consecuente “encierro” que ello conlleva suele generar situaciones de ansiedad y angustia en los vecinos. Y con el correr de los días esa sensación suele ser más intensa.

En este marco el trabajo de los organismos que trabajan con la problemática de las adicciones se vuelve más importante aún, sobre todo en lo vinculado a la contención de los pacientes en estos tiempos de angustia e incertidumbre generalizada.

Y La Opinión habló con representantes del Centro de Prevención de Adicciones (CPA) y del grupo local de Alcohólicos Anónimos para conocer cómo se trabaja en sus ámbitos en épocas de encierro colectivo.

Seguimiento

La coordinadora del CPA Trenque Lauquen, Maria Marta Noriega, remarcó que debido a las medidas de aislamiento “en estos momentos no se hace atención presencial”. “Solo hacemos asistencia telefónica para no infringir las disposiciones del gobierno”, explica.

En este sentido agregó: “Estamos haciendo guardias y hay atención telefónica. También conformamos parte del sistema del área de Salud Mental y Comunitaria del Municipio, desde donde cuando hay un problema con adicciones nos derivan esos casos a nosotros”.

Asimismo Noriega sostuvo que “básicamente lo que actualmente se hace es el seguimiento de los pacientes que ya están en tratamiento a través del teléfono”.

Adicciones

Por otra parte la coordinadora del CPA se refirió a las adicciones más frecuentes y destacó que “el alcohol es la principal pero también está la marihuana, los psicofármacos y la cocaína. Aunque el alcohol es la principal adicción y es lo que más se consume”. Y añadió que “el tabaco quizás por ser el consumo más socializado, si bien es muy nocivo para la salud no genera una distorsión mental en cuanto a la conducta de la persona, y por eso la mayoría de las veces la gente no lo tiene tan en cuenta, pero sin lugar a dudas es una adicción muy fuerte”.

Al respecto indicó que “desde el CPA y previo a la cuarentena se estaba organizando un grupo de cesación tabáquica con residentes del hospital municipal que si Dios quiere se retomará una vez que pase todo esto”.

Encierro

Consultada sobre la cuarentena, el aislamiento y el efecto que ello puede causar en lo vinculado a las adicciones, Noriega sostuvo: “No hemos recibido llamadas sobre un incremento en las adicciones aunque no significa que no ocurra. Uno tiene que pensar que las situaciones de encierro aumentan la ansiedad, provocan algunos ataques de pánico y demás que a una le llegan al consultorio a través de videollamada pero no podemos asegurar que aumentaron”.

Sin embargo reconoció que “es verdad que las personas que frente a una dificultad utilizan el consumo de alguna sustancia como una manera de tapar o aliviar su sintomatología, lo seguirán haciendo en una situación excepcional como la que vivimos”.

Por otra parte aclaró que “en general el paciente con problemas de adicciones no tiene conciencia de enfermedad y no se genera la capacidad de pedir ayuda”. “No lo toman como un problema. Y en tiempos de contingencia sucede lo mismo, por lo que posiblemente sea un familiar el que termina denunciando la situación porque la demanda de tratamiento generalmente no es generada por el paciente. Ni en tiempos normales y mucho menos ahora. Es muy reducida la cantidad de gente que viene por demanda propia”, destaca.

Alcoholismo

En tanto que desde Alcohólicos Anónimos de Trenque Lauquen indicaron que a raíz de la cuarentena obligatoria, la actividad del grupo quedó paralizada.

Al respecto Manuel, integrante de dicha agrupación, explicó que “AA funciona los domingos en el SUM Chiquito Tello pero a raíz de la pandemia desde hace más de un mes no se están realizando los encuentros por lo cual la actividad es nula”.

En este sentido señaló: “No hemos recibido ningún llamado de personas que asisten a las reuniones por una recaída ni tampoco tenemos noticias de un aumento en este sentido. Es verdad que la situación de encierro provoca ansiedad y es posible que este tipo de situaciones se den. Pero a nivel local nosotros al menos no tenemos noticias de que así haya sucedido”.

Por último el entrevistado indicó que “en promedio, del grupo participan entre 15 y 17 personas. Y hay un porcentaje importante de jóvenes”. La Opinión habló con representantes de dos importantes instituciones locales para conocer cómo trabajan actualmente.