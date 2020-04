La primera carrera virtual entre la elite del ciclismo

La elite del ciclismo belga, entre ellos algunos de los más reputados nombres de ese deporte en el mundo, disputó de forma virtual los 32 últimos kilómetros del trazado clásico del Tour de Flandes, que tiene 267 kilómetros.

Mientras en fútbol se empiezan a ver competiciones de futbolistas famosos a través de juegos informáticos sin moverse del sofá, “en ciclismo se suda y se sufre de verdad” remarcó Clarín, en su crónica. Y esto es verdad. Desde que comenzó el aislamiento obligatorio en todo el mundo la alternativa virtual comenzó a ser una realidad importante tanto para el deportista profesional como el amateur.

En Argentina ya hemos visto al Turismo Carretera correr una competencia arriba de los simuladores con triunfo de Agustín Canapino al igual que el TC 2000.

En el automovilismo los simuladores son parte importante en la preparación de los pilotos, tanto para conocer nuevos circuitos como mejorar reflejos y reacciones. Y entre el ciclismo, el uso de rodillos inteligentes permite a los amantes de las dos ruedas mantenerse en entrenamientos simulando trazados y competencias importantes. La plataforma Bkool, la más usada, y teniendo en cuenta que varios ciclistas profesionales se han ido acoplando a esta alternativa, realizó el domingo una prueba con la presencia de trece de los mejores ciclistas del mundo.

Trece corredores profesionales prepararon sus rodillos en sus casas y se conectaron a la aplicación Bkool para correr esta virtual edición del Tour de Flandes que la Federación Internacional de Ciclismo no contará como efectiva para el palmarés, pero que fue seguida a través de esa aplicación por miles de aficionados y por cientos de miles a través de la TV. Además muchos aficionados, desde sus rodillos, pudieron correr virtualmente con los ciclistas profesionales. El evento fue difundido por televisiones de media Europa.

n A correr

La carrera empezó, como estaba previsto, con un potente Remco Evenepoel liderando las hostilidades. Los 32 kilómetros incluían dos duras subidas. En el ‘Vieux Quaremont’ no hubo ataques, pero Van Avermaet rompió el grupo en el ‘Paterberg’ con un ataque -desde su garaje- que nadie pudo seguir.

Un duro ataque en el ‘Paterberg’, uno de los “muros” de las Ardenas flamencas -un cortísimo puerto de 380 metros pero con pendientes que rozan el 20 por ciento de desnivel-, permitió a Van Avermaet escaparse del grupo de favoritos. El ataque le permitió escaparse del italiano Bettiol, ganador de la edición 2019.

Los últimos 10 kilómetros, prácticamente llanos, vieron una dura batalla entre el ganador Van Avermaet, Bettiol, que luchaba por mantener su segunda posición, y un grupo de tres perseguidores (Naesen, el irlandés Roche y De Gendt, que corría desde su jardín). Ese grupo fue incapaz de alcanzar a los dos primeros. El joven Evenepoel sólo pudo ser sexto, aunque con la ventaja de disfrutar de los 22 grados de las primeras horas de la tarde belga desde la terraza de su casa.

n Historia

‘De Ronde’, como se conoce en el mundillo ciclista, fue creada por un periodista deportivo, Karel Van Wijnendaele, y sólo se había cancelado por la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918.

El ganador Van Avermaet fue entrevistado poco después por el canal de deportes ‘Sporza’ de la TV pública flamenca. Tras reconocer que no pensaba añadir su victoria de este domingo a su palmarés (nunca ha ganado el Tour de Flandes), el belga dijo que a pesar de no ser lo mismo que una carrera normal, “fue divertido” y explicó su actuación como si hubiera subido realmente los adoquines rotos del ‘Paterberg’.

Los corredores que participaron en este Tour de Flandes virtual pertenecen a equipos Pro-Tour, la elite del ciclismo, como Education First, CCC, AG2R, Lotto Sudal, Jumbo, Sunweb, Trek-Segafredo y Deceuninck-Quick Step.

Los narradores de la televisión flamenca entrevistaron durante el programa a varios corredores y directores Pro-Tour. Todos esperan que con el paso de las semanas y meses se pueda volver a competir en cuanto se relajen las medidas contra la propagación del coronavirus. Si no, tal vez este verano veamos un Giro de Italia y un Tour de Francia virtuales.