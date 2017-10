La pregunta volvió a sentirse: ¿dónde está Santiago Maldonado?

Se cumplieron ayer dos meses de la desaparición del joven Santiago Maldonado y en todo el país hubo movilizaciones para reclamar al Estado nacional la aparición con vida del artesano desaparecido durante el operativo de la gendarmería nacional en la Pu Lof de Cushamen en la provincia de Chubut.

La convocatoria realizada por la familia de Maldonado y distintos organismos de DDHH tuvo replicas en todo el país y a nivel local un importante grupo de vecinos se congregaron en Plaza San Martín para sumarse al reclamo por la aparición con vida el joven de 28 años del cual nada se sabe desde el pasado 1º de agosto.

Convocada por la Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen la manifestación contó con el acompañamiento de vecinos que marcharon por el boulevard Villegas con banderas y carteles con una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿Dónde esta Santiago Maldonado?

Pasadas las 15.30 y en Plaza San Martín, Pablo Carabelli, integrante de la Comisión por los DDHH local, destacó que “es una jornada nacional e internacional de lucha planteada por organismos de DDHH nacionales e internacionales para no seguir estando sin Santiago Maldonado, y para no quedarnos sin estado de derecho en la Argentina”.

Y agregó que “este mismo reclamo se está realizando en 130 ciudades tanto en nuestro país como en el exterior. Se trata de una doble convocatoria, la de los organismos de DDHH y principalmente la de la familia de Santiago Maldonado”.

Por otra parte, Carabelli señaló que “por suerte aquí en Trenque Lauquen ha habido muchos vecinos que se han sumado con distintas ideas, entre ellas el reparto de fotos y prendedores con la imagen de Santiago Maldonado”.

Con respecto a estos últimos, Carabelli pidió que “a partir de mañana los usen. Que no queden en casa, que otros vecinos en los ámbitos laborales y en su andar por la vía pública puedan verlos. Porque el compromiso más difícil que tenemos es a partir de mañana. Y salvo que el caso se esclarezca antes, seguramente el miércoles 1º de noviembre vamos a tener que estar reunidos aquí o en alguna otra plaza de la ciudad reclamando lo mismo”.

En este sentido, aseguró que “por eso el trabajo que tenemos por delante haciendo visible el reclamo con esos prendedores y carteles es a partir de mañana, demostrando que esto no tiene nada que ver con un reclamo electoral ni mucho menos partidario. Va más allá del 22 de octubre y va a seguir en la medida que no haya esclarecimiento. Ojalá que este reclamo ya no sea más necesario”.

Previo a marchar por el boulevard Villegas, la vecina Leticia Badino leyó el escrito de la familia del joven desaparecido. En el mismo, la familia destaca que “se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante el operativo de la Gendarmería Nacional en la Pu Lof de Cushamen en la provincia de Chubut. Agradecemos todas y cada una de las innumerables muestras de solidaridad y el apoyo de todas las personas que en nuestro país y en el mundo siguen reclamando día a día por la aparición con vida de Santiago”.

Además, en el texto se explica que “el reclamo no es un acto político ni partidario: es un grito por uno de los derechos más fundamentales. Es algo que nos involucra a todos. Durante estos 60 dolorosos días el gobierno nacional no nos ha dado ninguna respuesta sobre la pregunta que millones de personas se hacen ¿Donde está Santiago Maldonado? El Ministerio de Seguridad ha desviado la investigación a través de la Gendarmería. Ha hecho espionaje ilegal sobre los familiares de Santiago, ha presupuesto hipótesis falsas y sólo ha intentado desprestigiar a Santiago y su familia”.

Y agregan que “nunca se trabajó seriamente en investigar a la única fuerza de seguridad que se encontraba el 1º de agosto en el lugar: la Gendarmería Nacional”.

A continuación aseguran que “esta actitud del gobierno no hace más que reforzar la hipótesis posible la desaparición forzada de Santiago por la Gendarmería. Lamentablemente se perdieron dos valiosos meses en la búsqueda de la verdad. Por esto exigimos una respuesta urgente del Estado Nacional y la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nosotros seguiremos luchando por el profundo dolor que sentimos”.

Tras la lectura del duro y emotivo texto los manifestantes marcharon por el Boulevard Villegas repitiendo una única y sola pregunta: “Donde está Santiago Maldonado”.