La posible vuelta de la perrera reavivó una significativa polémica

La iniciativa de la creación de una “nueva perrera municipal” comunicada días atrás por el intendente Miguel Fernández, para la cual se reunirá en los próximos días con representantes de agrupaciones protectoras y concejales de distintos espacios políticos, generó ya voces a favor y en contra.

Sin embargo aquellos que de una u otra manera se sienten involucrados en esta problemática coincidieron en señalar que el tema de los perros callejeros es algo que necesita una solución urgente. Y al respecto La Opinión habló con ediles de distintos bloques, quienes manifestaron sus puntos de vista.

n Mucha preocupación

Con respecto a la problemática de los perros callejeros y la posible vuelta de la perrera como una de las soluciones a dicho tema, el concejal por la UCR Ricardo Paso sostuvo que “la Comisión de Salud del HCD hace rato que está trabajando sobre este tema, que es muy urgente, y sobre el cual se sabe que algo hay que hacer”. Y agregó que “hay mucha preocupación”. “Hay un proyecto de los Jóvenes para el Cambio que después de tanta polémica se retomó y ahora se está viendo cómo se puede aplicar”, señaló.

Por otra parte Paso explicó que “la idea es no volver a la vieja perrera porque además existe una ley provincial que prohíbe las perreras a la vieja usanza”.

N Albergue

Sin embargo Paso sostuvo que hay que “trabajar en dirección a la creación de algo así como un lugar de tránsito para los animales donde serán castrados. Y después de alrededor de 20 días el perro pueda volver a la calle”.

Por último reiteró: “Estamos todos de acuerdo de que se trata de un problema importante, pero los concejales en parte estamos atados de pies y manos por la mencionada ley provincial”.

N Proyecto

Por su parte, el concejal por el Frente Renovador Juan Pablo Ripamonti sostuvo que “el de los perros callejeros es un tema que no se puede dilatar más”, y agregó que “en campaña todos dijeron que tenían proyectos e iban a hacer algo con esta problemática pero después no se hizo nada y ahora la situación está como la vemos todos los días”.

Además Ripamonti sostuvo que “hay un proyecto de un refugio canino que nadie puso en práctica, sobre todo en 30 de Agosto, donde hay jaurías de 20 o 30 perros”. “Es más, se presupuestó en 2016 pero finalmente, y no sé por qué motivo, se dio de baja”.

También remarcó que “no es un tema nuevo pero nadie ha hecho nada”. “Sabemos que la perrera no puede ser como la de antes, porque no se puede andar matando a los animales. Pero tampoco se puede dejar la situación como está”, remarcó y al respecto consideró: “Estamos de acuerdo con hacer un refugio canino. El pasado viernes nosotros presentamos un proyecto para esto”.

N No a la perrera

Mientras que el concejal del FpV Federico Crowder sostuvo que “en este, como en otros temas, al Ejecutivo le falta decisión, y con el tema de la pirotecnia pasó lo mismo”.

En este sentido Crowder señaló que en su viaje a Estados Unidos el intendente Fernández trajo algunas ideas sobre qué hacer con la problemática de los perros callejeros “pero nada de eso fue compartido con los concejales”.

Y con respecto a la perrera el edil manifestó que la idea “no va” porque “no es una solución”. “Lo que tenemos que hacer es incentivar a la gente a la adopción de esos perros que están en la calle”, enfatizó.

Por otra parte informó que desde su bloque presentaron “un proyecto que puede ayudar a esto porque hay personas que quizás quieren tener un perro pero no pueden porque carecen de recursos para mantenerlo. Y se propuso que el Municipio se haga cargo de los alimentos de esos perros, que no deben ser más de 100, mientras que el vecino que los adopta los cuide como corresponde”.

Por último el entrevistado remarcó que “hay mucho titubeo en el Ejecutivo”. “En el HCD hay proyectos que se están trabajando con los cuales no estamos totalmente de acuerdo. Consideramos que algo es algo”, cerró.

UPA, en contra de la iniciativa

Graciela Medina, vicepresidenta de la Unión Protectora de Animales (UPA), se refirió a la iniciativa del Ejecutivo de crear la “nueva perrera municipal” y sostuvo: “No estamos a favor de que se encierren animales. Por eso estamos en contra de refugios y de perreras. Son lugares donde los animales están hacinados y generalmente los cuidados son deplorables”.

Además consideró que la existencia de un refugio “también desincentiva la tenencia responsable de mascotas porque mucha gente, sabiendo que la Municipalidad se va a hacer cargo, deja al perro en la calle”.

Por otra parte manifestó que “un refugio con las características que se plantean también le generaría gastos al Municipio que parecen innecesarios porque no resuelven el problema”.

n Otros casos

A modo de ejemplo, la referente de la protectora indicó que “en 25 de Mayo, una localidad bastante más pequeña que la nuestra, la perrera tiene más de 500 animales”. “Piensen en la cantidad de perros que puede llegar a tener una perrera en una ciudad como la nuestra”, marcó. Y concluyó: “Nuestra postura va a ser rechazar terminantemente cualquier tipo de refugio o perrera”.