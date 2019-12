La policía ante la demanda de los cambios sociales

El hoy comisario inspector Marco Arregui lleva casi un cuarto de siglo en la fuerza y ha podido observar los cambios que van marcando a la sociedad “… hablo de este zona que es lo que conozco: la participación de menores, a veces muy chicos, en hechos reñidos con la ley ha ido creciendo al igual que los episodios que tienen a las mujeres como victimas” reflexiona.

Y hay más episodios que testimonian otros conflictos muy hondos que no son delictuales y ante los que deben actuar. El episodio de un vecino que se había cortado las venas y que gracias al torniquete que le colocaron los oficiales que llegaron, salvó la vida. En otro caso descolgaron a otro que había intentado ahorcarse y pudieron brindarle los primeros auxilios. Hace pocos días -como ya se ha informado-, hubo otros dos intentos suicidas en los que la Policía intervino. En el episodio del vecino que se había atrincherado en una habitación con un cuchillo, Arregui destacó “… la celeridad con que se trabajó en todos los niveles, apenas dimos cuenta de lo que pasaba (fueron seis horas de charla con este hombre al que el comisario Juan José Ustarroz primero y el propio Arregui después, trataban de disuadir), se puso en marcha el protocolo. Desde el Ministerio de Seguridad ubicaron a un mediador del grupo Halcón que estaba de franco con su familia en Olavarría. Le ordenaron que viajara con la urgencia del caso a Trenque Lauquen para intervenir, aunque no alcanzó a llegar porque el desesperado vecino depuso su actitud”.

En el otro caso, el del hombre que salió a la ruta amenazando con “meterse debajo de un camión”, fue también la Policía la que lo encontró a tiempo. Varios años atrás el entonces oficial inspector Samuel Pierolivo, habló largamente con un hombre que, arma en mano, quería quitarse la vida. Y logró convencerlo de que no lo hiciera.

N Una necesidad

Para estas situaciones límite, como las que protagonizan los potenciales suicidas, la Policía Bonaerense prepara a oficiales a través de cursos para que puedan actuar como mediadores. “ El crecimiento de Trenque Lauquen amerita que contemos con un mediador preparado” reflexiona el jefe distrital “… mientras tanto, enfrentamos estos dramas con buen sentido, calidez, calma y todo lo que te da el oficio”.

N Chicos sin rumbo

En referencia al tema del crecimiento de la cantidad de menores que delinquen y al que tantas veces se hace referencia, las últimas horas avalan esta preocupante realidad. En menos de ocho horas, cuatro chicos fueron trasladados a la Comisaría porque fueron encontrados delinquiendo.

El primero de los casos se registró cerca de la 1.30 en un local comercial, ubicado en Villegas y Pasteur. Nex informática. Un aviso al 911 determinó la veloz llegada de un móvil; los oficiales interceptaron a dos adolecentes de 14 y 15 años que se llevaban una cámara de seguridad marca Hikvisión. Los precoces ladrones estaban “pertrechados” con un destornillador, una manopla y una navaja.

El segundo episodio, alrededor de las 8.30, sucedió en la calle Belgrano al 900 donde dos jovencitos estaban rayando una camioneta propiedad del abogado Miguel Morán quien logró interceptarlos y avisar a la Policía. Al igual que en el caso de la madrugada, los menores, tras breve permanencia en la Comisaría, fueron entregados a sus padres.

N Violencia de género

Desde las Comisarías 1ª y 2ª (Trenque Lauquen y Treinta de Agosto) trabajan codo a codo con la de la Mujer prestando apoyo en numerosos procedimientos cuya complejidad así lo exige. Como se explica al inicio de la nota, en este 2019 se registraron 33 aprehensiones y detenciones en la ciudad cabecera más el caso de Treinta de Agosto registrado en la antevíspera.

Arreghi reafirmó el compromiso de la Policía en todo lo que se refiere a las mujeres agredidas, vulneradas en sus derechos. Recordó en ese sentido que hace dos años iniciaron una causa de oficio cuando detectaron conductas inapropiadas en un encuentro motero “… exhibiciones obscenas, chicas muy ligeras de ropas lavando las motos y otras yerbas, todo degradante para la mujer. Eso acá no va”.

N Saludo

Arregui quiso saludar a toda la comunidad “que confía en nosotros y queremos que confíen cada vez más. Gracias a la actitud alerta de los vecinos, hemos podido evitar muchos delitos o esclarecerlos; el mérito es de todos”.

En cuanto al personal, sin distinción de jerarquías, “… les agradezco el grado de compromiso y responsabilidad que observo a diario. Tenemos que ser mejores cada día”, finalizó.