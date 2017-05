“La poesía de Discépolo sigue estremeciendo por su vigencia”

“Relojero”, la última obra escrita por Armando Discépolo, que puede verse en el Teatro Regio (Córdoba 6056, de jueves a sábados a las 20.30 y domingos a las 20), viene representándose hace varias semanas con notable éxito de crítica y público. De esta producción participa el actor local Martín Urbaneja quien contó a La Opinión detalles de esta obra que hoy lo tiene entre su elenco.

Cabe señalar que “Relojero” cuenta la historia de una familia atravesada por la crisis económica que vive el país (fue escrita en 1934) y, muy especialmente, por los conflictos que mantienen los padres con sus tres hijos, quienes han perdido la confianza sobre la forma de encarar la vida que les han inculcado. La dirección es de Analía Fedra García, y cuenta con un elenco de lujo encabezado por Osmar Núñez, Stella Galazzi, Horacio Roca, Federico Salles, Laura Grandinetti y, como ya se señaló, el trenquelauquense Martín Urbaneja.

n Lucidez y poesía

“La enorme poesía de Discépolo sigue estremeciendo y es parte fundamental de lo más grande de la dramaturgia argentina y del mundo. El texto de Relojero es verdaderamente brillante, repleto de lucidez y de poesía, de una poesía oscura, corrosiva, pesimista, llena de humor, pero no por eso menos bella, ni menos sabia”, expresó Urbaneja a este medio.

El artista local contó que “como toda gran obra tiene muchos planos. Se la puede analizar desde el marco social, que obliga a todos a alinearse en la búsqueda del progreso a corto plazo o a quedarse en el camino, pero también desde un plano más complejo que es el de los vínculos afectivos”.

En ese marco, Urbaneja contó que “cada ensayo fue entrar en un viaje de placer y un poco de terror, porque se entra en un camino sinuoso entre la comedia, el grotesco y el drama. Esta obra es un poco la historia de todos, desde nuestro lugar de hijos, de padres, o de descentrados en el mundo. La obra habla del cambio de culturas, seres a punto de romperse o rotos. Cada generación, cada cambio en el país posee esas tensiones, esas crisis, y se reflejan desde lo macro hasta lo que pasa en una familia. Y es maravilloso cómo Discépolo refleja en los vínculos familiares algo que es un cambio de paradigma de época, y jamás se pone teórico, grandilocuente ni pretencioso, además jamás juzga, cosa que solo pueden hacer los grandes como él”, dijo antes de agregar que “en esta obra particularmente hay un pesimismo poético muy Chejoviano que destila una belleza espeluznante”.

n “Un viaje”

Urbaneja ahondó sobre su forma personal de abordar cada una de las producciones en las que participa. “Mi trabajo, mi oficio, siempre es un viaje y yo me dejo llevar. Para mí el arte no es algo que tiene que gustar y nada más, una obra de teatro debe ser un modo de interpelar, de plantear interrogantes, que haya al menos una pequeña conmoción. Estoy muy agradecido, ser parte de este proyecto me permitió saltar al vacío, con este personaje tan roto como humano, de los que me gustan a mí, esos que sin ser protagonistas están ahí, latiendo fuerte en la historia”.

Desde ese lugar, agregó: “Con el arte se resiste, siempre, a la muerte, a la injusticia, al dolor, a la vergüenza, a nosotros mismos. Para esto uno siempre cuenta con aliados, como en este caso pasó con este grupo maravilloso de actores, a los que admiro, con los que fue hermoso ensayar, probar, fracasar, divertirnos, sufrir, perdernos y volvernos a encontrar. Ellos hicieron que me sintiera menos solo, los procesos de búsqueda a veces son en medio de una profunda soledad, y en este caso tenerlos a ellos fue de gran ayuda. Somos un equipo de lo más diverso y ecléctico al servicio de un fin común, cuando esto sucede se produce el verdadero encuentro”.