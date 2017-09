La plaza se preguntó: “¿Dónde carajo está Santiago Maldonado?”

Ayer por la tarde y en consonancia con lo ocurrido en muchas ciudades de la Argentina se concretó en plaza San Martín una manifestación para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1º de agosto cuando Gendarmería reprimió la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut.

En el marco de esta movilización, convocada por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen y que contó con la adhesión de distintas organizaciones sociales, dirigentes políticos y vecinos independientes, se repartieron volantes, se desplegaron banderas con la pregunta “Dónde está Santiago Maldonado”, se realizó un fuerte repudio contra la política represiva del gobierno del presidente Mauricio Macri y se pidió por la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

n Por qué manifestarse

La Opinión tomó contacto con algunos de los vecinos asistentes a esta movilización quienes contaron por qué decidieron participar de la misma. Gonzalo comentó: “Hoy estamos para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. No puede ser que estemos en pleno 2017 y haya desapariciones forzadas gestadas desde el propio Estado”.

Por su parte, Rafael expresó: “Nunca vengo a este tipo de marchas pero creo que hoy hemos llegado a un lugar en el que ninguno de nosotros quería estar. Estoy acá queriendo sumar para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado”.

Agustina también contó el por qué de su presencia en la plaza. “No pertenezco a ningún sector político y estoy acá porque apuesto a la vida y me parece que en democracia es inadmisible que pasen estas cosas que hoy nos obligan a reclamar por la vida de una persona. Me parece que hay que apagar un poco la televisión, hermanarnos entre nosotros, y no permitir que estas cosas pasen y exigirle al Estado que nos den una respuesta clara al respecto y que no nos mientan más. Simplemente, que nos digan qué pasó con Santiago Maldonado porque lo queremos con vida”.

Walter comentó: “Estoy acá para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado porque le podría haber pasado a cualquiera y esto es algo que no tiene que pasar. Hasta que no lo encontremos no tenemos que parar”.

Vanesa coincidió con Walter en la necesidad de hacer visible este reclamo: “Estoy acá pare reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado más allá de nuestra ideología o bandera política hoy es por él y mañana puede ser por cualquiera de nosotros”.

n Una nueva pregunta

Antes de emprender la marcha por calle Villegas, Pablo Carabelli, integrante de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen, brindó unas palabras a los presentes: “‘Donde está Santiago Maldonado’ es ya en Trenque Lauquen, como en tantos otros puntos del país, una bandera. Esa pregunta es la última de una larga lista. Porque también ven ustedes en esta plaza la pregunta ‘¿Y Julio López?’ y también ven ustedes una bandera mucho más envejecida que desde hace 17 años recorre las calles y las plazas de Trenque Lauquen. No tiene signos de pregunta esa bandera, es una afirmación: ‘30.000 desaparecidos presente’. Pero en esa afirmación hay 30 mil preguntas, preguntas por el destino, preguntas que las familias se siguen haciendo a 38, 39 o 41 años, preguntas por cada uno de los nietos que aún tienen su identidad secuestrada. Lamentamos haber tenido que sumar una nueva bandera con una nueva pregunta”, dijo antes de aclarar: “Que nadie se confunda, todas estas son banderas de la democracia. Aquél que piensa que son banderas partidarias está pensando muy poco, casi diríamos que se está negando a pensar y, si sigue así, la ignorancia lo va a seguir consumiendo”.

n Hilo conductor

Carabelli señaló: “No podemos dejar de decir que vemos un hilo conductor en estas tres banderas que hoy nos acompañan y tantas otras que se podrían pintar. Ese hilo conductor viene desde hace varios siglos atrás, por lo menos desde el siglo XIX cuando algún Martínez de Hoz puso caballos y plata para que militares argentinos arrasaran con las comunidades originarias y Martínez de Hoz recibió miles de hectáreas por esa contribución. Hoy nos preguntamos si las miles de hectáreas de los Martínez de hoz y tantos otros que se hicieron terratenientes a raíz del genocidio de los pueblos originarios no estarán muy cerca de la estancia de Benetton que hoy es el epicentro del conflicto que nos ha arrebatado, desde la violencia del Estado, a Santiago”.

Por último, expresó: “Todos tenemos la posibilidad de ir más allá de la telebasura, de las letrinas de las redes sociales, de los trolls que están pagos para sembrar versiones disparatadas. También los alumnos son inteligentes para que en las escuelas se hable de Santiago Maldonado y cada uno exponga su parecer y se debata todo lo que haya que debatir. Por lo tanto esta bandera es de la democracia y lo demuestran lo miles y miles de argentinos que hoy nos movilizamos y que no estaremos de acuerdo en un montón de detalles acerca de la actualidad y el futuro pero sí estamos de acuerdo en esta pregunta: ‘Dónde carajo está Santiago Maldonado’”.

Una vez culminada la marcha y su vuelta a Plaza San Martín, la actividad continuó con un debate entre los presentes sobre lo sucedido con Maldonado e inscripciones en veredas y calles pidiendo por su aparición con vida.