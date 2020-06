La pelota sigue rodando en la rica historia del Villegas

Continuamos repasando la historia del Torneo Conrado Villegas y en esta cuarta etapa nos toca cerrar la década del ’80 ya que un 28 de septiembre de 1985 se inició una nueva temporada que tendría en lo más alto a Erni Amoblamientos y después hubo mucho más.

Siguen los torneos, se suman nuevos equipos y las figuras del futbol local se vuelcan a las canchas del predio Municipal. Como siempre le damos vida a la historia gracias al trabajo realizado por José María “Cholo” Igartúa.

El registro muestra una primera fecha de esa temporada donde se cruzaron Pinturería Urquiza vs. Agronomía Ceres; El Arco vs. Casa Lalo; El Mate vs. Erni Amoblamientos y Las Tunas vs. Seguros Rosa, cumpliendo fecha libre el equipo de Galletitas Ortiz.

Los de Erni Amoblamientos celebraron el campeonato siendo escoltas los de Seguros Rosa.

El Oficial

Luego se dio paso el Torneo Oficial, jugado por Seguros Rosa, El Arco, Erni Amoblamientos, Productos Ortiz, Las Tunas, Pinturería Urquiza, Casa Lalo, Agronomía Ceres y El Mate. Pero, cuenta la historia, el 12 de abril se “suspende la realización de este torneo debido a los trabajos realizados en el sector, producidos por las inundaciones que afectaban a este zona de la ciudad por lo tanto el campeonato quedó desierto”.

Para 1986, el 21 de mayo, cuando restaba jugarse una fecha del certamen se “decide suspender el Campeonato debido a las inundaciones pero en esta oportunidad se proclama campeón el equipo de Chiampán Seguros debido la diferencia de puntos que existía con su más inmediato perseguidor”.

El futbol regresa en 1987 donde en el Torneo Preparación integran la lista de equipos El Arco, Casa Lalo, Agronomía Ceres, Chiampán Seguros, Agustín Roza, Pinturería Urquiza, El Mate y Las Tunas.

Con la victoria por 5 a 1 de Chiampán Seguros a Agronomía Ceres se proclama campeón y el goleador del certamen fue “Beto” González, con 14 goles.

La competencia continúa con un nuevo certamen formado por Agronomía Ceres, Chiampán Seguros, Las Tunas, El Portugués, Panaderos, Casa Lalo, Seguros Rosa, Pinturería Urquiza, El Arco y El Mate, con el titulo de campeón en poder de Chiampán Seguros otra vez.

Durante el certamen había ganado 6 partidos, 2 empates y una sola derrota, con Rubén Larrosa, con 14 goles, como goleador. Aunque el plantel estaba integrado por Sergio Gelabert, Daniel Contartese, Miguel Medina, José Luis Esteban, Alfredo Speranza, Pedro Muñiz, Rubén Larrosa, Miguel Haseloff, Abel Belardo, Miguel Gelabert, Mario Etchegaray, Alberto Martínez, Carlos González, Oscar Rossi, Crespo, Sixto Alcalde, Dotax, Miguel Zarazola, Manuel Ferreira y Miguel Lafrosia.

Mientras que el Torneo Oficial fue ganado por El Mate. Allí habían jugado además las formaciones de Pedro Buscetti e Hijos, Chiampán Seguros, Panaderos, Casa Lalo, Agronomía Ceres, Pinturería Urquiza, Las Tunas, Seguros Rosa, Frutas Cachito y El Portugués.

Temporada 1988/1989

Para esta temporada extraemos un breve texto publicado por Diario La Opinión donde se destaca la presencia de El Mate, equipo campeón. “El equipo revelación del Torneo Villegas, El Mate, se adjudicó el título al superar en el partido desempate a Chiampán Seguros, por 2 a 0, con conquistas de Enrique Ledo y de esta forma festejó ruidosamente el título logrado. Fueron dos golazos que marcaron la diferencia entre el campeón y el subcampeón, este último integrado por jugadores famosos que no pudieron contra la fibra y capacidad de El Mate de notable acople en todas sus líneas. El ganador alistó con Bacci, Ledo, Cetra, Márquez y Piro, Guerra, Urtisberea y Barbaste, adelante Larroque, Larramendy y Enrique Ledo”, se destacó en aquel entonces.

Los aseguradores formaron de la siguiente manera: Hazzeloff, Lafrosía, Belardo, Muñiz y Zarazola; Medina, Etchegaray y Martínez, adelante Rossi, Gelabert y el “Brujo” Larrosa. La valla menos vencida fue para Carlos Bacci, de El Mate; y el goleador, fue Horacio Larramendi, también de El Mate.