La paradoja de vivir del “descarte” de una parte de la sociedad

A unos 7 kilómetros del centro de Trenque Lauquen se ubica el basural municipal, que cotidianamente recibe toneladas de residuos provenientes de toda la planta urbana. Un mundo aparte para este cronista acostumbrado al confort de las ciudades, que de todas maneras se acercó hasta el predio en busca de no se sabe bien qué revelación.

A priori, uno tiende a pensar que un lugar como aquel cuenta con una riqueza de historias, anécdotas y personajes propicios para una excelente crónica. Pero en la práctica el cronista pensó durante el trayecto que lo llevó de la Redacción al basural en una sola cosa: cómo funcionaría allí Internet. Cuestión a todas luces banal, sobre todo para quienes se ganan la vida allí, entre montañas de objetos que una parte de la sociedad descarta y que a otros les sirven para subsistir. Las paradojas existen no sólo en la mente de los filósofos.

Allí también encontramos a Carlos, desde hace cuatro años a cargo de organizar la entrada, salida y descarga de basura en el predio, y quien nos contó su historia. Una historia que no hace mucho tiempo lo tuvo “del otro lado del mostrador”: entre aquellos que viven de lo que otros desechan. En otras palabras, cirujeando, al igual que las cinco familias que actualmente cuentan con el permiso del Municipio para ingresar al predio en busca de fierros, vidrios, cartón y cualquier otro material que pueda ser comercializado. Y más allá de las preguntas previas, allí había un punto sobre el cual indagar.

Trabajo

Según explicó Carlos, en el basural “por ahí tenés días muy tranquilos y otros en los cuales entra gente todo el tiempo”. Y él tiene que “ir organizando esa entrada y controlar que la descarga de basura no se haga en cualquier lado”.

Lo común es que la gente vaya al lugar a tirar desechos, ya que esa es la función que cumple el predio, algo así como una especie de depósito de lo que ya no sirve. Sin embargo, Carlos destacó que hay cinco familias que están autorizadas por el Municipio para “trabajar” allí. “Son tres días rotativos por cada familia. Y lo que hacen es juntar chatarra y todo lo que les sirva para poder vender”, contó.

En este sentido agregó que “la familia a la que le tocaba venir estos días no está porque el hombre se enfermó. “Yo me encargo de hacer entrar a la gente para que busque lo que le sirve. Y después viene la pala y tapa todo”, agregó.

Historia

Carlos está acostumbrado a lo que sucede en el basural ya que antes de quedar como encargado del predio estuvo “como ciruja”. “Ahora estoy hace cuatro años como empleado municipal, con sueldo”, cuenta.

Y agregó: “A mí sinceramente me cambió la vida un 100 por ciento. Antes acá venia todos los días a suerte y verdad, como vienen ahora esas cinco familias a chatarrerar. Y es difícil porque podes tener un buen día y encontrás de todo, pero al otro día no hay nada. Aunque siempre algo te llevás”.

Además resaltó: “Gracias a Dios tengo un sueldo, hago mi trabajo, cumplo mi horario y después me voy. Antes venía y no sabía a qué hora me iba a ir. Capaz que estaba hasta la noche”.

El cirujeo

Por otra parte, el encargado del basural se refirió al cirujeo, actividad a la cual recurre un puñado de familias locales ante la falta de oportunidades para ganarse la vida. “La verdad es que es muy difícil, y yo lo sé porque lo pasé. No sabés cuánto vas a ganar porque por ahí tenés un buen día y encontrás de todo, y al otro, nada. Hoy por hoy yo con sólo venir ya estoy ganando por el sueldo y las horas extra, y eso me cambió la vida. Por eso le doy gracias a la gente que confió en mi y trato de devolver eso haciendo las cosas bien”, destacó.

Pero más allá de su situación actual, Carlos no se olvidó de sus raíces. “Me gustaría que las cinco familias que actualmente vienen a trabajar acá tuvieran la posibilidad que tuve yo porque es triste. Llegás con lo justo a tu casa, vas al almacén y lo que ganaste en el día ya no está, y al otro día es igual o peor”, indicó, y remarcó: “Hoy por hoy estoy en un lugar que me gusta. Sé que para mucha gente no es el mejor lugar pero yo conozco cómo es y además me gusta”.

Experiencias

Sólo quien vivió de lo que la sociedad desecha sabe que la injusticia existe. “Dan impotencia muchas veces las cosas que se tiran y que por ahí podrían dárselas a otras personas. Se ve mucho de eso acá, sobre todo con lo que es ropa y calzado, que yo mismo he llevado a mi casa. Y es injusto que haya gente que tire ropa que no usa aunque esté en buen estado. Yo sé lo que es eso porque yo la pasé. Y ojalá que nadie tenga que pasar por eso, pero lamentablemente todavía hay gente que tiene que venir a revolver la basura para poder vivir”, resalta.

El diálogo con Carlos terminó ahí. Él continuó con su tarea y este cronista caminó varios metros, hasta donde se encontraba estacionada una camioneta, esquivó un pequeño montículo de residuos, de los muchos que hay en el predio, y se quedó mirando al centenar de gaviotas que revoloteaban por el cielo. Estuvo inmóvil hasta que el sonido del celular lo hizo volver a su realidad. Y sintió alivio, porque Internet funcionaba.