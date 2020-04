La palabra, el puñal y la flor

Por: Ana María Ford

El 23 de abril de 1616 moría en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra. Su nombre es sinónimo de esa creación magnífica que es el Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el monumento magno de la lengua castellana.

Por eso el martes que viene se evoca el día del Idioma. Seguramente una fecha que pasará olvidada. Tenemos tantas otras cosas en que pensar…

Pero vale la pena detenernos y traer al presente un poco, aunque sea un poco, de la vida de Cervantes que es en sí, otra novela.

Nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Fue poeta y soldado, conoció el secuestro a manos de los turcos. Hubo una esposa, Catalina; una hija. Isabel. Y una dama que llenó huecos, se llamaba Ana.

En algún momento de su agitada existencia, a Cervantes le tocó en suerte transformarse en cobrador de impuestos atrasados y lo acusaron de guardarse parte de lo recaudado… fue a parar a la cárcel de Sevilla y allí empezó a escribir el Quijote. Ni habrá soñado, desde su húmeda mazmorra, hasta dónde llegarían su nombre y su obra.

Para lo que era la expectativa de vida en esos tiempos. Cervantes murió viejo. Tenía 68 años cuando lo derrotó la diabetes.

• Cuesta imaginarlo

La monumentalidad de su obra sobrepasa nuestra imaginación, sumergidos como estamos en la inmediatez, en las abreviaturas, las siglas y esa inclinación a acortar los nombres que se parece a un recontamiento de la integridad existencial del prójimo.

Cervantes despliega la lengua como un estandarte inacabable. No le teme a la contundencia de las palabras porque las coloca en el momento y el lugar justos. Una cosa es la Biblia y otra el calefón, hubiese pensado mientras jugaba con las palabras, ejerciendo la inefable potestad de hilvanar recuerdos del futuro.

• Compañera de siempre

Buen uso, ése es el tributo que le debemos a la herencia de la palabra.

Pasa que solemos olvidar que es compañera fiel que viene con nosotros casi desde que asomamos a la vida y sigue con nosotros hasta el fin. O acaso olvidamos el acontecimiento familiar que se genera cuando la criatura suelta, entre gorjeos y grititos, su primera palabra… o el respeto que rodea al recuerdo “… fueron sus últimas palabras”, las que adquieren entidad de legado…

Decir de alguien “se quedó sin palabras” es ubicarlo en una suerte de limbo sagrado, en un espacio tabú que nada ni nadie osa violar.

La palabra –oral, escrita, gestual- es cadena invisible que nos une desde siempre, quizás por aquello de “… porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos” como afirma María Elena Walsh.

• Astillas de un mismo palo

Cuantas veces una sola palabra dicha o escuchada al pasar nos revela que el otro/a es “del palo”, político, religioso o social.

Y con qué añoranza dolorosa, frente a tantas felonías que pululan como virus, nos trasladamos a otros tiempos y otras circunstancias en las que la palabra bastaba para sellar un compromiso. “Te/le doy mi palabra” es entregar lo más preciado: la integridad.

Y cuando alguien falta a la palabra empeñada es probable que experimentemos algo más que desengañada bronca. Sin darnos cuenta sentimos que han ofendido a un legado sacro, han herido la palabra de la que el poeta cubano Bonifacio Byrne nos decía en dulce conminación

“Quiérela el corazón como una hermana

Desde que en el hogar se balbucea,

Porque está vinculada con la idea,

Como la luz del sol con la mañana.

• Seda y acero

En el Día del Idioma, bien podemos pensar que Cervantes nos invita a utilizar la palabra como lazo de unión. La historia nos enseña que cuando no sabemos utilizarla para enlazar consensos y disensos de la mano de la mente y el corazón, empiezan a tronar los cañones. Los de acero o los informáticos.

• La palabra y la libertad

Así como no pensamos que estamos respirando hasta que no podemos hacerlo, valoramos la palabra cuando la amordazan. O acaso olvidamos la impotencia que sentíamos de chicos cuando nos espetaban el “cállate la boca, no hables más.” O las vedas a la expresión que sufrimos en tiempos totalitarios.

Pero la palabra se agazapa y espera. Tarde o temprano le llega la hora de arremansarse para murmurar un “te amo” o la de hacerse torrente gritando verdades “…porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomas, a lo macho, / aunque esas verdades amuestren bicheras / donde naides creiba que hubiera gusanos” cantaba Jorge Cafrune, una voz silenciada.

Ayer, hoy, siempre… la palabra va con nosotros, desde la cuna hasta la sepultura. Desearíamos que siempre fuera efectora de paz. Desearíamos… Y si debe transformarse en puñal justiciero que eche una flor por el puño como metaforizaba José Martí. •