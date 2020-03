La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió la denominación del brote de coronavirus y confirmó que ya tiene el rango “pandemia” por la creciente propagación del virus por todo el mundo.

“La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“En las últimas dos semanas los casos registrados fuera de China se han multiplicado por trece y se ha triplicado el número de países afectados”, agregó en la conferencia de prensa, y precisó: “En este momento tenemos 118 mil casos en 114 países y unas 4.291 personas perdieron la vida”.

El titular de la OMS sostuvo que “pandemia no es un término para ser utilizado livianamente o sin cuidado, es una palabra que sin mesura puede causar un miedo irracional, o general la sensación injustificada de que la batalla está terminada y entregarse al sufrimiento y la muerte”. Asimismo, aclaró que “la palabra pandemia no cambia a quienes están evaluando la situación ni lo que los países deben hacer” y añadió: “Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo”.

edros Adhanom Ghebreyesus precisó que “hemos pedido cada día a los países que tomen acciones urgentes y agresivas, hemos hecho sonar la campana fuerte y claro en ese sentido” y destacó las decisiones tomadas por Irán, Italia y Japón para bajar la circulación del virus. En ese sentido puntualizó: “Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha”.