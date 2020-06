La oficina local de ANSES ya atiende a las personas que habían solicitado turno antes del aislamiento

Desde el último lunes, se inició en la oficina local del ANSES un nuevo procedimiento de trabajo el cual ya permite atender en las propias instalaciones a aquellas personas que habían solicitado turno antes de iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para evitar la propagación del Covid-19.

De esta manera fue informado a La Opinión por la titular de la UDAI (Unidades De Atención Integral) de Trenque Lauquen, Victoria Godín, quien señaló: “Hay un nuevo procedimiento de trabajo. Llegaron los insumos que necesitábamos y, por lo tanto, ya empezamos a atender”.

Asimismo, aclaró que la atención está destinada “únicamente a la gente que había solicitado un turno antes de la irrupción de la cuarentena, los cuales les fueron reasignados”. “Esa reasignación la hicimos acá en la UDAI, para que no haya aglutinamiento. También ya contamos con seguridad y todos los insumos sanitarios necesarios. Todavía no está disponible en la plataforma digital la posibilidad de sacar turnos, ya que estamos dando prioridad a la gente que lo había sacado antes. No sabemos aún cuando estará disponible, pero cuando sea así, lo vamos a informar”, explicó.

Asimismo, la funcionaria consideró pertinente aclarar que “sólo si tienen turnos y fueron previamente llamados por trabajadores de ANSES identificados, se pueden acercar a la oficina. De lo contrario, no podrán ser atendidos”.

Más trámites

En otro orden, la funcionaria informó que también se han ampliado la cantidad de trámites que se pueden hacer vía on line.

Es decir, mediante la atención virtual, no por turnos. Por esta vía se puede solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión, reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión e iniciar trámites de Asignación por Maternidad/Maternidad Down, Asignación Prenatal, Asignación por Embarazo para Protección Social y Prestación por Desempleo.

Además, se podrá solicitar asistencia para iniciar una jubilación, iniciar una pensión por el fallecimiento de un jubilado o de un trabajador en actividad y solicitar la designación de apoderados (que se realiza con certificación de firma en el domicilio) para jubilados y pensionados, para Asignaciones Familiares y para Asignación Universal por Hijo.

Jubilatorios

En lo que respecta específicamente a los trámites jubilatorios, cabe señalar que desde el inicio de la cuarentena y por la falta de atención al público, esos trámites claves no se podían iniciar porque debían realizarse en forma presencial en las delegaciones o UDAI de la Anses que estaban cerradas. Hoy, como ya se señaló, los mismos pueden realizarse de manera virtual.

En los últimos días, y con turnos, comenzaron a atender al público en unas 40 delegaciones o UDAI en el interior del país sobre poco más de 400 que el organismo tiene en todo el país.

Según los registros de la Seguridad Social, mensualmente se jubilan unas 20.000 personas, otras 15.000 solicitan la pensión por viudez o la PUAM y más de 10.000 piden la prestación por desempleo. Así, desde la cuarentena unas 100.000 personas no pudieron iniciar su trámite de trámite de jubilación o pensión o el seguro de desempleo.