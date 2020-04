La Oficina del Consumidor realizó un total de 21 inspecciones en supermercados y labró 10 actas de infracción

En el marco de las inspecciones de control de cumplimiento del listado de precios máximos de la provincia de Buenos Aires que viene realizando personal de la oficina de Defensa del Consumidor de Trenque Lauquen se realizaron, desde el inicio de los relevamientos hasta ayer (viernes), un total de 21 inspecciones en supermercados, cinco (5) de ellas en la vecina localidad de Treinta de Agosto, y se labraron diez (10) actas de infracción, según confirmó el titular del área, Dr. Nicolás Roura Darricau.

Muchos de estos supermercados infraccionados decidieron cambiar los precios (y retrotraerlos a los vigentes al 6 de marzo pasado) en el momento de labrarse las actas, en tanto otros presentaron al día siguiente, mediante mail, la nueva facturación detallando los precios de los productos que se encontraban en infracción.

Además personal del área realizó inspecciones vinculadas con algunas ofertas, particularmente en supermercados chinos donde se encontraron en las góndolas varios productos que estaban vencidos, siendo retirados en forma inmediata. Por lo tanto desde el organismo recomendaron a la población prestar especial atención a esto ya que, según indicó el titular de la Oficina, “es una modalidad que se vio en distintos supermercados”.

También se hicieron revisiones en depósitos porque se habían recibido denuncias en cuanto a que algunos productos que forman parte del listado de precios máximos Provincia se encontraban guardados y no a la vista. En estos casos se ordenó colocarlos en las góndolas dando cumplimiento a la Ley de Abastecimiento.

Asimismo personal de la Oficina volvió a realizar controles en supermercados que ya fueron inspeccionados para verificar que hayan cumplido con las instrucciones y con la normativa vigente, caso contrario se sancionará a sus propietarios con una multa o clausura del local, de acuerdo a lo que disponga Provincia, según manifestó el funcionario.

“Hasta ahora el resultado es bastante positivo no solo por los que han dado cumplimiento a la normativa sino porque los supermercados que estaban en infracción modificaron inmediatamente los precios”, señaló Roura Darricau.

El funcionario remarcó que “desde todas las oficinas de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires que están realizando inspecciones hemos advertido a Provincia dos cuestiones en particular: primero, que el listado que teníamos nosotros en un principio y que incluía más de 200 productos por supermercado fue modificado esta semana dejando solo unos 20 productos, lo cual nos parece un despropósito, ya que de esta forma se dejan afuera muchas marcas y productos de primera necesidad que antes se controlaban y ahora no, con lo cual puede haber abusos en lo que hace a precios; y la segunda cuestión es que no se han incluido los productos frescos, como frutas, verduras y carnes, que son los que más han sufrido aumentos y no tenemos control sobre eso”.

Al respecto reconoció que “hasta ahora no hemos tenido respuesta, solamente las instrucciones para el control de precios y envío de las actas, pero ya se le hizo la advertencia al Dr. Luciano Blanco, que es el director provincial, y esperamos que haya alguna modificación de postura para que nos amplíen un poco el control que se pueda hacer”.

Roura Darricau adelantó que la semana próxima se realizarán inspecciones en cuatro supermercados chinos que todavía no fueron visitados y en almacenes.

Cabe recordar que los controles se realizan sobre el listado de precios máximos y marcas de los productos que envía Provincia.

Los precios máximos de referencia para la canasta básica alimentaria de cada provincia se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos. También hay un teléfono para formular denuncias: Precios Máximos: 0800-666-1518.

Todo ello, en el marco de la Resolución 100/2020 emitida por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que obliga a los supermercados (en todas sus variantes) y comercios de proximidad a retrotraer los precios al día 6 de marzo de 2020.

Desde la oficina del Consumidor se pide a los comercios de nuestro partido que se adecuen a la citada resolución, porque seguirán los relevamientos a fin de verificar su cumplimiento. En caso de no hacerlo, el que incumpla será pasible de sanción.