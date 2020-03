La Oficina del Consumidor realiza inspecciones para controlar precios máximos

La Oficina del Consumidor local comenzaron el miércoles y continuaron ayer y los días sucesivos los relevamientos e inspecciones de control para establecer la defensa de los derechos de los consumidores, intentando prevenir posibles abusos del mercado, ante la situación generada por la pandemia COVID-19 y de acuerdo a las diversas medidas tomadas en torno al consumo tanto por el Gobierno Nacional como por el Provincial.

“Inspeccionamos tres supermercados: La Anónima, Cooperativa Obrera y un supermercado chino. No notamos irregularidades. Continuaremos con las verificaciones esta semana y la próxima”, sostuvo Nicolás Roura, titular de la oficina del Consumidor.

No obstante, Roura solicitó a los vecinos que también miren el listado de precios máximos que emitió Nación y que en caso de detectar irregularidades, guarden la facturación, para que después de la cuarentena se atienda cada caso en particular.

Todo ello, en el marco de la Resolución 100/2020 emitida por la Secretaria de Comercio Interior de la Nación que obliga a los supermercados (en todas sus variantes) y comercios de proximidad a retrotraer los precios al día 6 de marzo de 2020.

Los precios máximos de referencia para la canasta básica alimentaria de cada provincia, se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos.

Por todo lo expuesto, desde el área se solicita a los comercios de nuestro partido que se adecuen a dicha resolución, porque seguirán los relevamientos a fin de verificar el cumplimiento de la resolución mencionada y, caso contrario, será pasible de sanción.