La oferta hotelera que hay en la ciudad excede ampliamente la demanda actual

Con el objetivo de regularizar la situación del sector, representantes del rubro hotelero de nuestra ciudad conformaron la “Mesa Hotelera” que desde hace alrededor de ocho meses viene trabajando en un proyecto.

Al respecto Ignacio Concepción, representante del hotel Pailla-Hue, habló de la situación actual del sector y de la necesidad de un marco que fije las reglas en esta actividad en la que según señaló el entrevistado a nivel local “la oferta supera por mucho la demanda”.

n Mesa

Según informó Ignacio Concepción, “hace alrededor de ocho meses se armó una mesa hotelera y como primer paso empezamos a reunirnos con las cabañas que si bien están dentro de la actividad tienen una realidad diferente”.

En este sentido indicó que la decisión responde a que “nosotros vemos que en T. Lauquen hay una oferta muy grande para la demanda que hay. Y la demanda no llega a satisfacer la oferta que existe entre cabañas, departamentos por día y hoteles”.

Y agregó que “creemos que hay que implementar dos cosas para contrarrestar esto: una es reglamentar el sistema hotelero para crear un registro público en el municipio para saber qué cantidad de cabañas y departamentos por día hay y a partir de allí todos juguemos con reglas claras y similares. Pero siempre teniendo en cuenta que las cabañas y los hoteles, si bien están dentro del rubro, funcionan de manera distinta”.

Al respecto reiteró que “apostamos a reglamentar todo y que todo esté bajo la ley.”

Por otra parte señaló que “otra de las cuestiones es junto a las instituciones como el municipio o aquellas vinculadas al turismo, tratar de implementar medidas para acrecentar la demanda”.

n Situación

Por otra parte Concepción indicó que “la realidad es que hoy no llegamos a satisfacernos todos. Los hoteles mejoramos un poquito a comparación del año pasado pero muy poco. Y los costos son altísimos en el hotel. Una vez que pasas ese piso el resto es ganancia. Pero para llegar a ese piso cuesta muchísimo. Porque son gastos importantes y cuesta muchísimo llegar”.

En este sentido destacó que “hoy la media puede estar entre los 500 a los 750 pasajeros mensuales dependiendo el hotel. Pero tampoco se pueden subir mucho las tarifas porque la gente no viene”.

Además manifestó que “los hoteles que integran la mesa son Sorrento, Pailla Hue, Simón, Howard Johnson, el Sol y Luna y aun no se sumó el Hotel Trenque Lauquen que apuntamos a que lo haga”.

En cuanto al total de plazas hoteleras que actualmente existen en nuestra ciudad Concepción sostuvo que “es muy complejo medirlo pero se calcula que el circuito hotelero y el circuito de cabañas deben estar parejos en cantidad. Y tal vez hoy ya hayan alcanzado a cubrir el mismo número de plazas que los hoteles”.

n Baja

Con respecto a la baja de la actividad Concepción indicó que “nosotros estamos trabajando en un promedio del 48% de la ocupación. Lo ideal sería trabajar en un 65% o 70%”.

Además señaló que “hemos hablado con la directora de Turismo del Municipio, Clarisa Fabris, que es con la que tenemos el nexo. Y tenemos una base de proyecto para presentar. Hay que esperar que arranque el año legislativo, tenemos un mes y medio más de trabajo para mejorarlo, pero la idea es presentar en marzo una reglamentación. Y queremos que también se dé una discusión en el Concejo Deliberante y que sea lo más amplio posible porque estamos convencidos que mientras más opiniones haya en un tema puntual mejor será el tratamiento del tema”.

Por último sostuvo que “vemos como positivo una idea planteada desde el Ejecutivo que es la de tratar de instalar a Trenque Lauquen como ciudad de congresos y creemos que es positivo para la plaza hotelera pero para eso necesitamos estar todos en regla”.