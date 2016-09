La oferta educativa del Instituto Nº40

El Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 40 es una de las instituciones de Trenque Lauquen que ofrece interesantes propuestas educativas para muchas personas de la ciudad y la región.

En los últimos años, su matrícula ha crecido de manera considerable a tal punto que algunas de sus carreras deben ser dictadas en salones de otros establecimientos educativos y no en el edificio del Instituto, ubicado en calle Quintana 110.

La vicedirectora de la institución, Viviana González junto al profesor Ruben Iparraguirre, jede de área del Profesorado de Matemática, explicaron las ofertas que este año ofrecerá esta casa de estudios y señalaron que, los interesados, deben concurrir a anotarse antes del 15 de marzo ya que es necesario contar un mínimo de 20 alumnos en cada una de las carreras para que éstas puedan dictarse. “Es importante que lo hagan para garantizar la apertura de la carrera”, dijo González antes de señalar que se espera que en los próximos días se reciba una importante cantidad de inscriptos debido a que “si bien la inscripción comenzó en diciembre ese es un mes en el que no hay tanto movimiento y recién ahora empieza la gente a pensar qué es lo que va a hacer. Ahora le informamos a la gente que estamos todos los días desde las 13 a las 22, recibiendo inquietudes. Lo que nos interesa es que la gente se acerque, que conozca las propuestas y a partir de ahí que puede elegir”, dijo González.

Opciones

Por su parte, Ruben Iparraguire explicó las alternativas que podrán estudiarse este año: “Para empezar tenemos las carreras clásicas que son los profesorados en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Especial y Educación Primaria. Y tenemos las tecnicaturas de Producción Agrícola Ganadera, Enfermería, Psicopedagogía y este año incorporamos Acompañante Terapéutico. Como siempre el Instituto está estudiando el panorama para saber qué está precisando Trenque Lauquen y la zona para incorporar nuevas carreras”, dijo al tiempo que señaló que todas son carreras de 3 y 4 años. En cuanto al interés que las mismas despiertan, el profesor señaló: “Es variado, no podríamos decir que hay una tendencia”.

En ese marco, señalaron que una de las profesiones más necesitadas hoy en el ámbito educativo es el profesor de Lengua: “Aquellos que tienen un gusto por las letras y el deseo de ser docente que se acerquen a cursar esta carrera porque tiene una importante salida laboral”, comentó.

Tecnicaturas

Un dato a destacar es el interés de muchas personas por las tecnicaturas. “Nos dieron una matrícula distinta porque es otra opción para personas que no quieren ser docentes. Nosotros tenemos carreras como Acompañamiento Terapéutico y Enfermería que son carreras, no son cursos. Porque por ahí la gente se confunde con otra opción educativa que es un curso de un año, las nuestras son carreras”, dijo antes de señalar que “el Instituto hace unos cuantos años trabaja con relación directa a la demanda que existe”.

Por último, Viviana González explicó que los requisitos para poder anotarse es contar con título secundario y, aquellos jóvenes que aún no lo tienen porque adeudan materias, igual pueden anotarse aunque para el mes de mayo ya tienen que tener su situación regularizada.