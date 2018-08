La oferta de propiedades a la venta supera a las que se alquilan

Desde hace ya un considerable período el mercado inmobiliario local cuenta con una importante oferta de propiedades a la venta y, por el contrario, un número muy bajo de inmuebles destinados al alquiler.

La situación es fácilmente advertida en un rápido recorrido por los distintos sectores de la ciudad donde se puede observar que los carteles de venta de propiedades superan con amplitud a los de casas en alquiler. Y para confirmar si la situación es como se advierte a simple vista La Opinión consultó a inmobiliarias y profesionales del sector, quienes confirmaron que la situación es la descripta.

Panorama

Según señalaron desde Inmobiliaria Ramis, “es verdad que hay muchos propietarios que piden disparates por los alquileres. Pero también hay que tener en cuenta que como está la situación en la mayoría de los casos los alquileres son altos porque la gente no tiene dinero, aunque más allá de ello es lo que deben valer”.

En este sentido indicaron que “hoy por hoy un departamento chico, que es lo que más se ofrece en alquiler, cuesta alrededor de $7.000. Y esa suma la gana alguien poniendo por ejemplo $250.000 a interés en un mes y no tiene que pagar, ni comisión, ni renegar con las reparaciones, ni nada por el estilo. Y mucha gente prefiere eso antes que invertir en ladrillos”.

Por último indicaron que “más allá de todo el ladrillo siempre es la mejor inversión a largo plazo”.

En tanto que el martillero Juan José Serra manifestó que “por ahí se ve que hay muchos carteles de venta pero en el último tiempo eso tiene que ver con que las ventas son muy pocas”. Asimismo sostuvo que “alquileres hay, pero por ahí los valores que se piden son bastante altos para cómo está la situación. Y lo que más hay son departamentos chicos, pero lo que es casas de dos ambientes para adelante hay muy pocas porque el pecio es alto y no hay mucha gente que quizás pueda afrontar un alquiler de $18.000 o $20.000 por ejemplo”.