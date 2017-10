La obra privada pasa por un buen momento

El auge de los créditos hipotecarios ha sido un espaldarazo muy importante para la obra privada, que a nivel local tuvo un impacto positivo. Así lo manifestaron profesionales de la actividad, quienes señalaron que la obra privada ha crecido en nuestra ciudad a pesar de la complicada situación hídrica por la que atraviesa la región.

Los créditos hipotecarios y el buen momento del campo, a pesar de las inundaciones, parecen ser entonces los motores de este nuevo impulso a la obra privada.

n Crecimiento

Según el maestro mayor de obras Jorge Reyes, la obra privada ha experimentado un importante crecimiento en el último tiempo. Al respecto sostuvo que “la situación ha cambiado bastante básicamente por el tema de que se están otorgando muchos créditos hipotecarios y eso generó un movimiento importante en el sector de la construcción”.

En este sentido agregó que “esto se viene dando desde principios de año. Porque anteriormente había algunas trabas para el tema créditos para construcción y refacción. Y para esto último se otorgaban pocos préstamos, que además eran costosos”.

N Expectativas

Consultado sobre si el crecimiento de las obras privadas se manifestó en algunos sectores de la ciudad más que en otros, Reyes indicó que “fue bastante parejo”. “Es algo general. Pero donde más se ve movimiento es en los lotes nuevos porque hay muchos terrenos y de buena calidad. Y la Ampliación Urbana también es otra de las opciones que hay en la ciudad porque tienen buenos precios. Pero en líneas generales se está construyendo en todos los sectores de la ciudad”, apuntó.

Por otra parte Reyes también se refirió a los valores de la construcción y destacó que “hubo poca variación en los precios”. “Hubo un aumento a principios de año y después la situación se estabilizó, aunque se vieron algunas pequeñas variaciones”, explicó.

Y además el profesional se mostró esperanzado en el futuro y destacó que “las expectativas son muy buenas”. “Hay mucha gente con proyectos nuevos, tenemos muchas consultas sobre nuevas obras y el tema de créditos seguramente va a continuar, por lo cual creo que la situación va a seguir siendo buena”, dijo, y por último informó que actualmente el valor del metro cuadrado construido es de aproximadamente $18.000.

n Estabilidad

En tanto que el arquitecto Pedro Llamedo sostuvo que “a pesar de la situación hídrica que está afectando a toda nuestra zona, el campo ha sido beneficiado con algunas medidas del gobierno como el tema de las retenciones, y entones el impacto de las inundaciones se nota menos y el nivel de actividad de la construcción privada se sostiene”.

Asimismo el profesional sostuvo que el Procrear “fue una excelente política porque hizo que la construcción se dinamizara, lo que generó una enorme cantidad de obra privada”. “Eso después tuvo un parate y ahora aparentemente vuelve a funcionar. Y eso sería importantísimo para la actividad en nuestra ciudad”, agregó.

n Créditos

Con respecto a los créditos hipotecarios de bancos como el Provincia y el Nación, Llamedo sostuvo que “aparentemente están volviendo pero de todas maneras no alcanzan la magnitud que tuvo el Procrear, que permitió que muchas familias pudieran construir su vivienda”.

Asimismo el entrevistado aseguró que “la oferta de terrenos en la ciudad es importante”, pero cree que “los precios son bastante altos”. En este sentido se mostró cauteloso con respecto al futuro y marcó: “Sinceramente no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Pero creo que la vuelta del Procrear sería una buena iniciativa para dinamizar la actividad. Porque mas allá de los préstamos en sí, la metodología de entrega también fue beneficiosa para la gente”.

Y agregó que “la certificación del estado de la obra que los beneficiarios debían presentar para ir recibiendo el desembolso del dinero hizo muy ágil el proceso de construcción. Y fue muy positivo, sobre todo en lo que tiene que ver con los costos, que aumentan mes tras mes”.

n Materiales

Por otra parte, desde el corralón CP Materiales señalaron que “los precios de los materiales aún no se han estabilizado, aunque los aumentos ahora en vez de darse todos los meses se dan cada tres”. Y agregaron que “hay faltante de algunos productos, por ejemplo cemento. Y esto se debe a que hay en ejecución mucha obra pública”.

Con respecto a las obras privadas, desde el corralón detallaron que “lo que se ve es que ha cambiado la población objetiva”. “No hay muchas refacciones pequeñas en los hogares, y sí se ve por ejemplo que se están construyendo muchas casas grandes, de 200 metros para arriba. Y también algunos proyectos entre cuatro o cinco inversores que se juntan para construir departamentos”, apuntaron.

Sobre la situación actual, desde la firma indicaron: “Nosotros hemos tenido un incremento en las ventas, pero se debe en parte a la caída en el trabajo de la competencia”. Y agregaron que los créditos hipotecarios aun no han tenido impacto directo en la venta de materiales, ya que aseguraron que “la mayoría de los préstamos que se han dado son para la compra de viviendas terminadas y no para construcción, que es lo que impacta de lleno en la actividad de los corralones”.

Sin embargo aclararon que “posiblemente en los próximos meses tengamos mucha gente que compró una casa con un crédito y que quiere hacer alguna refacción y eso seguramente impactará de manera positiva en la actividad de venta de materiales”.