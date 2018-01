La obra del acceso, críticas y despidos en empresa local

n Maratón de Reyes

José María comenta: “Felicito al Club Barrio Alegre por organizar siempre la Maratón de Reyes, pero este año, un tirón de orejas para la institución porque en la llegada hubo poca emoción en relación a otros años. Se anunció al ganador pero no se sabía quién había salido segundo, la música tapaba al locutor, aturdía y no dejaba escuchar nada. Lo comento para que el club lo tenga en cuenta para el año que viene”.

n Dolor

Irma dice: “Intenté varias veces leer las cartas publicadas en el diario La Opinión, firmadas por el profesor Pablo Carabelli, pero me es imposible terminarlas por el veneno que destilan. Muchas madres, en ellas me incluyo, sufrimos el asesinato de nuestros hijos en manos de inadaptados sociales y todas con el corazón destrozado nos impusimos al dolor, y hoy no agredimos, no odiamos, no destilamos veneno”.

n Jubilaciones y vergüenza

Una jubilada señala: “Quiero referirme a lo que cobró mi marido este mes de jubilación, tiene más de 30 años de aportes es decir que se jubiló sin moratoria. Recibió la reparación histórica de 600 pesos, ahora porque se pasa unos míseros pesos no cuenta con el 82% y son como 1.000 pesos. ¿Cuándo van a dar la cara los que cobran el sueldo sin hacer nada?. Es una vergüenza lo que hacen con los jubilados”.

n Agentes de tránsito

Un vecino comenta: “Soy un ciudadano de esta ciudad que paga los impuestos regularmente y el otro día, a las 18.30, estaban los agentes de tránsito instalados, tres en una esquina y otros dos en otra, conversando tranquilamente a la sombra. Me pregunto quién los controla. Hay que hacer algo”.

n Perros

Una vecina se queja: “Nunca faltan los que no respetan a sus vecinos y dejan a sus perros en la calle, corriendo a todo aquel que pasa en moto o bicicleta, rompiendo bolsas de basura y ensuciando veredas. ¿Qué hay que hacer en estos casos?”.

n Veredas

Un vecino pregunta “qué ocurre con la reparación de las veredas donde se hicieron las obras, todavía estamos esperando que las arreglen. Es imposible transitar por estos lugares, hay pozos y montículos de tierra. Por favor traten de solucionar esto”.

n Por la web

n Despidos en la Ford

José comenta: “El argumento de esta gente del gremio es que no los pueden echar porque los iban a elegir como delegados ¿Esta gente habla en serio o en broma? No puedo creer que esgriman esos argumentos. Muchachos a ver si lo entienden, cada empresa tiene el derecho de emplear o desemplear como le convenga siempre que se ajuste a la ley. Si no les gusta, pueden poner ustedes una empresa y emplear a toda la gente que quieran y nombrarlos delegados a todos. Con el dinero ajeno cualquiera es comunista”.

n Acceso, rotondas

Martín se refiere a las rotondas en el acceso y al accidente que protagonizó el fiscal Fabio Arcomano: “Lo que pudo haber pasado, es que hubo un cráneo que diseñó varias rotondas en pésimas condiciones en el nuevo acceso. Por más que el criterio sea reducir la velocidad, nunca se pueden diseñar rotondas donde no existe espacio”.

n Por el Facebook

n Acceso y rotondas

Silvana comenta: “El acceso está muy peligroso. No tiene el asfalto terminado y hay pozos. No pueden dejar las cosas así”.

Mónica: “Hagan algo pronto, no se ve la rotonda hasta que estas a menos de 100 metros”.