La obra de las nuevas instalaciones estaría lista para fin de año

Las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación “Dr. Jorge Barracchia”, que funciona en el Anexo “Dr. Enrique Vilbazo”, estarán listas a fines de año, según anunció el subsecretario de Obras Civiles del Municipio, Gustavo Achaerandio.

En el lugar, la esquina de Paso y Belgrano, se construye una pileta especial, diseñada para tratamientos de rehabilitación, la cual contará con escaleras, gradas y andariveles de 1,5 metros. Además se levantarán nuevos baños y vestuarios para hombres y mujeres.

El plazo de finalización de la obra es el mes de diciembre, con un presupuesto de 1 millón de pesos. “Se terminó la etapa de los cimientos donde va la pileta y se va a hacer la instalación de cloacas y agua, y se está definiendo para hacer la instalación nueva de gas”, sostuvo Achaerandio, quien indicó que “va bien la etapa gruesa de la obra con un grado de avance importante”, y destacó que los materiales ya están todos comprados.

Atención

El Centro de Rehabilitación recibe pacientes, adultos y niños, con alteraciones neurológicas y traumatológicas, como ACV, amputados, post operatorios, fracturas y accidentes. También se atiende en el Centro a aquellas personas que no puedan deglutir los alimentos, que no puedan hablar o no se les entienda, con alteraciones en la marcha (que no puedan apoyar o caminar), que no tengan fuerza en las manos o no puedan mover los brazos o ya no puedan hacer las actividades de la vida diaria.

Así en el Centro prestan servicios profesionales en fisiatría, fonoudiología, kinesiología, psicología y terapia ocupacional.