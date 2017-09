La normativa no cuenta con un total respaldo de UPA

A partir de la aprobación en el Concejo Deliberante de la ordenanza para regularizar la tenencia de perros y gatos en Trenque Lauquen surgió un nutrido debate, al que además de los vecinos en general se sumaron entidades intermedias ligadas a la protección animal, como UPA, desde donde se destacó que, a pesar de las reuniones previas a la sanción de la normativa en las que se les dio espacio para aportar ideas y posturas, finalmente en la legislación hay puntos con los que la Unión no está de acuerdo.

Como ya se ha marcado, la ordenanza incluye puntos clave como un registro obligatorio, promoción de la castración y la educación, sanciones y el impulso de un centro de rehabilitación, en tanto, desde la Protectora, su actual presidenta, Thais Lehmann, señaló que si bien la entidad respalda algunos aspectos, ocurre lo contrario con otros.

Entre sus lineamientos principales, la norma buscará la creación de un registro municipal de perros y gatos domésticos. Quienes tengan mascotas tendrán la obligación de declararlas e identificarlas con un micro chip. Además, el animal deberá tener la vacunación al día y cada cambio deberá ser comunicado al servicio municipal (por muerte, desaparición, o cambio de propiedad). Y se sancionará al dueño por daños, paseo sin correa y no recoger excrementos de la calle, entre otras faltas.

También el Municipio creará un centro de rehabilitación, seguirá trabajando en las castraciones y aplicará la técnica “Atrapa-Esteriliza-Regresa”, que consiste en capturar animales, esterilizarlos y devolverlos a su lugar de origen. Mientras que los perros vagabundos capturados en la vía pública que no posean identificación serán ingresados en el registro, identificados, castrados y ofrecidos en adopción.

Refugio

Con todo esto, Thais Lehmann le dijo a La Opinión que UPA y otra entidad protectora local (Unidos por las Mascotas) estuvieron en una serie de reuniones donde se abordó el armado de la ordenanza, pero “se terminó aprobando algo en lo que UPA no coincide del todo”, e hizo hincapié en dos puntos importantes, uno de ellos el denominado centro de rehabilitación, que según la entrevistada “de alguna manera está disfrazando como un refugio lo que es una perrera”. “Más allá que las intenciones de este gobierno no sean instalar una perrera en su forma clásica, ahora quedaría abierta la posibilidad de que cualquier otro gobierno habilite algo así en el futuro”, opinó, añadiendo que “se tratará de una alternativa costosa, habiendo mecanismos más económicos, aunque sean a largo plazo, como la castración, la educación y sanción”.

También la referente de UPA sostuvo que el centro va a requerir de un importante mantenimiento “porque los perros no pueden estar hacinados, necesitan alimento y de especialistas que los acompañen”, de modo que “a futuro puede ser una problemática si no se limita”, preguntando a la vez cuán preparado está Trenque Lauquen para esto habiendo necesidades en otros planos.

Chips

Por otro lado, la utilización de microchips también se puso en la mira, destacando la entrevistada que el hecho de que su aplicación quede a cargo del propietario para UPA es “algo bastante complejo porque cada uno sale entre 80 y 100 pesos, y si se considera que hay quienes tienen 5 o 7 perros y ni siquiera los vacunan o desparasitan, se lo ve como algo más difícil”.

Sobre el registro, una sugerencia fue comenzar por registrar sólo a las razas peligrosas y apuntar a las castraciones.

Y en definitiva, sobre estos temas se destacó que “hay cuestiones de muy difícil cumplimiento o con las que se termina castigando a gente de menores recursos, y eso suele tender al abandono”.

Positivo

En tanto, Lehmann marcó como positivas las iniciativas que desde la ordenanza apuntan a la tenencia responsable, la rehabilitación de los perros que necesiten atención, la educación de los vecinos y la voluntad de parte del gobierno municipal y los ediles locales de “querer hacer algo por la problemática”.