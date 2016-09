La mujer sospechada dijo que no tiene nada que ver con el hecho

La mujer sospechada de ser la responsable de estafar a una vecina utilizando el ardid del “cuento del tío” se presentó ayer en la Redacción de La Opinión para señalar que no tiene nada que ver con el hecho que se le imputa.

Esta mujer, a la que le allanaron su departamento, que está ubicado en el edificio de la calle San Martín al 200, se mostró molesta con el accionar de la Policía y la Justicia ya que según dijo “no tienen nada en mi contra” y aseguró que esta situación le ha generado un perjuicio en su vida cotidiana, en el trato con la gente y sus vecinos.

En este sentido explicó que el día del allanamiento, ella se encontraba recostada, ya que recién había regresado de trabajar. “Entraron a mi casa, se llevaron hasta mi celular y quedé incomunicada con mi familia, les mostré toda la documentación y el movimiento de mi cuenta; yo trabajo todos los días como hice siempre, pueden preguntar por mí y pedir referencias”, comentó la vecina, a quien habrían señalado por su supuesto parecido con la estafadora a partir de una imagen de Facebook.

La vecina, de la que no trascendió el nombre porque la causa está bajo secreto de sumario, quiso hacer su descargo porque “si bien no dieron mi nombre, en la calle todo se sabe y no tengo por qué soportar que me traten mal o no me saluden cuando no yo no hice nada”, dijo.

Cabe recordar que se apuntó a esta mujer como la persona que habría estafado a la vecina a quien le sacaron $26.000 con un ardid –utilizando a una supuesta discapacitada. La víctima, de 87 años, a la que le sacaron el dinero vive en la calle Carlos Gardel al 500.