La muerte de Galeano: secuestran una Ranger

En la investigación que monitoreó el fiscal Walter Vicente se periciaron más de 200 camionetas. Hasta que no hace muchos días surgió un dato verosímil. Y tras él fueron.

Ayer viajó a Catriló una comisión formada por efectivos de la Comisaría de Trenque Lauquen, la DDI y la sub comisaria María José Gambier junto a la instructora judicial de la UFI 4, doctora Laura Sarmiento.

La Ranger fue traída anoche a Trenque Lauquen y será sometida a pericias por cuanto, a simple vista no se observan abollones pero sí huella de haber sido reparada.

¿Es ésta la Ranger que causó la muerte de Gastón? Hay cifradas esperanzas de que sí. No hay imputados, pero trascendió que el propietario tiene familiares en Treinta de Agosto.