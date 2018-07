“La mejor manera de gobernar es poder ver de manera directa lo que pasa”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal realizó una visita fugaz por nuestra ciudad en el marco de la cual mantuvo una reunión con el intendente Miguel Fernández y su gabinete y posteriormente recorrió las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud Ameghino.

Allí en un breve contacto con la prensa la Gobernadora habló distintos temas de la actualidad entre ellos, el conflicto con los docentes, las denuncias de “aportantes truchos” en la campaña de Cambiemos y su posible candidatura en 2019.

“Todos los partidos cuando hacemos campaña estamos obligados judicialmente a presentar la rendición de fondos correspondientes. Lo hicimos, no tenemos nada que ocultar. Y a partir de estos hechos yo pedí una auditoría interna a nuestro frente electoral, para ver que había sucedido y determinar si efectivamente hay personas que no aportaron y figuran como aportantes. Esto está judicializado por lo tanto va a ser puesto a disposición de la Justicia”.

En el mismo sentido señaló que “para resolver el tema de fondo del financiamiento de partidos políticos tenemos que hacer una reforma en la legislación que incluya, entre otros puntos, la bancarización de los aportes. Así terminamos con cualquier duda”.

Con respecto al conflicto con los gremios docentes Vidal indicó que “es difícil que haya una convocatoria cuando continuamente se hacen paros no solamente por una diferencia en términos salariales” al tiempo que agregó que “nuestra prioridad son los chicos. Y a los docentes queremos llevarles la tranquilidad que en el mes de julio van a cobrar con un 15% de aumento. No es cierto que nuestra oferta era por todo el año como se dijo”.