La marea siniestra

Claro que no es la Comisaría el lugar específico al que deben acudir en su angustia y su impotencia, hay organismos del Estado diseñados para ello. Pero es un primer paso.

El avance de las drogas, su penetración en todos los estamentos sociales y una línea de iniciación que cada vez es más joven, no es noticia. Cotidianamente nos enteramos de procedimientos, juicios y condenas, y orillamos el riesgo letal del acostumbramiento.

También, tras el estrépito de la información, solemos olvidar al reguero de víctimas del narcotráfico o del narcomenudeo que pasa por nuestras mimas narices. Chicas y muchachos, adultos jóvenes que caminan en camino terrible de la adicción. Muchas veces –más de lo que muchos creen- ellos mismos dan señales inequívocas de que quieren “salir” del abrazo terrible de los estupefacientes. Saben que solos es muy difícil, que necesitan terapias especiales. Y ahí comienza el calvario para ellos y para sus familias: encontrar un lugar donde encarar el camino de la curación (que es posible aunque tanto lo descreen). Encontrarlo en un plazo razonable, no alguna vez, mientras la oferta de “un saque” sigue al alcance de la mano.

No se concibe que el sistema de Salud no contemple más de cerca estas realidades: plazas insuficientes ante una demanda creciente de adictos que quieren “salir”. Sabemos que hay lugares –comunidades- de excelencia donde en estos momentos chicos de Trenque Lauquen están en franca recuperación. Pero no alcanzan. Lograr que la oferta para la salud mental (un adicto es un enfermo) satisfaga razonablemente la demanda es un imperativo que las autoridades, sean las que sean, no pueden desoír.