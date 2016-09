La madre de la agresora dio su versión del hecho

Al respecto sostuvo que “los hechos no fueron como se redactan en el diario. Yo estaba en el lugar como muchas personas. La agente estaba en la rambla frente al Colegio, cuando mi hija llegó a buscar a sus nenes (…). Estacionó en la esquina de Avellaneda y Tte. Gral. Uriburu en la rambla y se dirigió a la vereda de la escuela cuando la agente la vio desde la rambla, cruzó la calle con su talonario en la mano y le dijo a mi hija que no podía estacionar ahí”.

Y prosiguió: “Mi hija volvió a la moto con la agente, que no estaba en su moto, aclaro no estaba en su moto, y le dijo que la pusiera entre las plantas de la rambla. Cuando mi hija puso la llave en la moto para subirla a la rambla la inspectora le arrancó la llave del tamborcito y no se la quería devolver”. Luego relató que “cuando mi hija me dijo que era municipal como ella la agente le respondió ‘no te hagas problema que lo arreglamos negrita’, y agarró el handi y llamó para que vinieran a secuestrar la moto”.

Y agregó que “ahí fue cuando le pidió que le diera la llave y le dijo que no, fue ahí cuando mi hija la agarró del cabello y la tiró, pero nunca la pateó en el suelo”. Asimismo sostuvo: “Sugiero que busquen testigos del hecho antes de publicar los hechos y escuchen todas las campanas”.