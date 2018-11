La LTF y el Torneo Villegas adelantan horarios sabatinos

Por primera vez en la historia, la Copa Libertadores se definirá con el clásico argentino. Boca o River, River o Boca. Uno será el campeón de América 2018 y este sábado comienza a definirse todo con la primera final (partido de ida) en la Bombonera desde las 17. Por tal motivo, se informó que el fútbol de la Liga local sufrirá modificaciones en la jornada sabatina.

Y algo similar se dará también con el partido de vuelta de la Copa, el 24 de noviembre, que también será a las 17, pero en el Monumental de Núñez.

A agendar

El presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF), Marcelo Cortéz, le informó ayer a La Opinión que la actividad de la quinta fecha del Torneo Clausura se adelanta una hora.

Se van a jugar dos adelantados (Zona B) y los partidos de divisiones inferiores. Éstos últimos comenzarán a las 12 (Atlético Trenque Lauquen vs. Atlético Pellegrini y FBC Argentino vs. Las Guasquitas), mientras que tercera división jugará a las 13 y primera a las 15 con los encuentros Ferro vs. Giat y Monumental vs. Barrio Alegre.

El domingo la jornada será con los horarios habituales de inferiores, a las 13.30, para la tercera a las 14 y los partidos de primera desde las 16.

El Villegas

Además, el Torneo Conrado Villegas dio conocer en la tarde de ayer que también van a sufrir modificaciones los encuentros del sábado. “Por las Superfinales de la Copa Libertadores de América entre River y Boca, la comisión del torneo por decisión unánime, previa consulta a la Asociación de Árbitros para contar con sus servicios, ha decidido que las fechas 11ª y 13ª del Torneo Final 2018 de la Categoría B se disputen el sábado 10 y sábado 24 de noviembre, el primer turno a las 13 y el segundo a las 14.45”, anunciaron.