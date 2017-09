La lluvia complica un panorama difícil

La lluvia se hizo presente de forma importante una vez más en Trenque Lauquen y sus alrededores, y esto agrava la situación de excesos hídricos que afronta la región. Por un lado, los trabajos de mantenimiento y prevención en zonas de caminos y canales deben detenerse y por otra parte aumentan las complicaciones en las extensiones cultivadas o por sembrarse. En tanto, el escenario no permite que las napas bajen y favorece al menos el mantenimiento de la masa hídrica sobre superficie, si es que no la aumenta.

Durante sábado y domingo, la lluvia fue pareja en todo el distrito, registrándose las precipitaciones más abundantes ayer y redondeándose un fin de semana que dejó más de 60 milímetros en la ciudad cabecera, más de 70 en otras zonas y más de 80 en puntos como Martín Fierro.

En este marco, el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, señaló que “se siguen encharcando los campos y eso complica a la fina, que ya está sembrada y que puede verse afectada en su rendimiento en lugares tapados por el agua; mientras que se empiezan a hacer los trabajos de preparación para la gruesa y la falta de suelo es otro problema originado por el agua”.

Caminos

Por el lado del ámbito de la Dirección Vial, su titular, Alberto Rodríguez Mera, indicó que al menos hasta ayer no había recibido ningún tipo de pedido de ayuda ni llamado por emergencia a partir de la lluvia. Aunque señaló que algunas tareas de mantenimiento y defensa enmarcados en las acciones por los excesos hídricos tal vez se demoren. “Los trabajos dependerán de las circunstancias, con las motoniveladoras no se puede trabajar en el barro. Ahora los casos con los que se seguirá serán algunas emergencias hasta que el barro permita trabajar sin romper más de lo que se arregla”, explicó, añadiendo que “en circunstancias como las del presente cada lluvia puede mandar para atrás los avances hechos”. “Nos está lloviendo una vez por semana, avanzamos y volvemos a empezar, aunque esas no son excusas y lo que vamos a seguir haciendo es trabajar”, resaltó.

En tanto, otro punto llamativo por estos días ha sido la presencia de agua de la laguna Cuero de Zorro en cercanías a la Ruta Nacional 33, algo en lo que la lluvia no ayudó en nada, aunque sobre esto el entrevistado marcó que el estado de la ruta depende de Vialidad Nacional y el de la laguna de Hidráulica provincial, y que dichas instituciones están controlando ese y otros espacios y no se ha señalado ningún peligro, agregando que a veces no es cuestión de distancia horizontal sino de alturas. Más allá que calificó como lógico el hecho de que haya preocupación y reiteró que hay pedidos hechos por estas circunstancias y en Provincia y Nación están al tanto de las mismas”.

Mientras que puede añadirse en este marco que ayer, durante la lluvia de la tarde, pudo verse agua sobre la cinta asfáltica en esta misma traza entre el Cruce de Siete Primos y Trenque Lauquen, lo que generó ciertos temores en quienes circularon por allí.

Viento

Por otro lado, el viento también viene siendo un problema y de ese factor climático dependen las tareas de refuerzo del canal Cuero de Zorro-Hinojo a la altura del bajo de Milanese, que podrían retomase mañana si las condiciones lo permiten.

Además se sintieron algunas ráfagas fuertes en la ciudad cabecera y 30 de Agosto, pero no se ocasionaron problemas mayores según se informó oficialmente.