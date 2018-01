La Liga local estudia cambiar el formato de competencia por un proyecto del año pasado

A principios de 2017 el cuerpo técnico de Huracán de Pellegrini, integrado en ese momento por Ezequiel Vilchez, Sebastián Artaza y Rafael Belén, le presentó a la Liga Trenquelauquense de Fútbol un proyecto con un nuevo formato de competencia para el año futbolístico. Sin embargo, la pasada temporada nada se modificó y los torneos se desarrollaron de la misma manera que lo habían hecho en 2016. Pero ahora algo cambió y desde la entidad liguista sacaron a relucir el proyecto para dejarlo a consideración y evaluación de los delegados de cada uno de los clubes, con la posibilidad abierta de que se modifique el formato de competencia a nivel local.

Uno de los impulsores de este proyecto, Sebastián Artaza, dialogó con La Opinión y explicó cuáles fueron las razones que los motivaron a presentar este escrito. Además, nos hizo llegar el mismo boceto entregado a la Liga para que todos puedan comprender de qué se trata.

N La propuesta

El proyecto consiste en un torneo anual que tenga un período estimativo de juego desde el primer domingo de marzo hasta el primer domingo de diciembre.

Sobre un total de 41 domingos al año, la idea intenta llevar la actividad futbolística a 34 domingos, contemplando algunos de descanso, fechas especiales o suspensiones por cuestiones climáticas o de fuerza mayor.

N La competencia

El formato presentado por el ex cuerpo técnico de Huracán propone un torneo anual dividido en cuatro torneos más una definición final para consagrar al campeón del año.

La competencia se iniciaría con un torneo Preparación de formato corto, un Torneo Apertura y un Torneo Intermedio, de formato largo, todos contra todos, y finalmente un Torneo Clausura, de corta duración nuevamente, como al principio de la temporada.

El Torneo Preparación sería en dos zonas de 5 equipos con un encuentro interzonal por fecha. Los dos primeros clasificarían a semifinales, teniendo ventaja de la localía los primeros, y luego una final a un partido en cancha neutral. Esto demandaría cinco domingos de actividad.

En tanto que los Torneos Apertura e Intermedio serían todos contra todos y entre ambos certámenes se cubrirían 18 domingos.

Finalmente, el Torneo Clausura sería igual que el Torneo Preparación, también abarcando un período de siete domingos.

Luego habría una definición anual entre los cuatro campeones en el hipotético caso de que fueran cuatro equipos distintos, con cruces de semifinales a un partido y una final a un solo partido en cancha neutral.

Más abajo detallaremos los apartados para cada caso, contemplando que los campeones se repitan, ya que es algo que también está escrito en el proyecto.

N Domingos sin fútbol

En cuanto a los domingos que quedarían libres, las opciones pasan por tomar un mes de descanso y tres fines de semana para situaciones no contempladas, mientras que otra opción es que no haya actividad en fechas especiales como el Día de la Madre o el Día del Padre.

N Las definiciones

Este formato de competencia podría arrojar como máximo hasta cuatro campeones o mínimamente un campeón que se quede con todos los títulos. Ante esta situación, desde el “Globo” habían planteado las siguientes posibilidades: 1) con cuatro campeones, se jugarían semifinales con ventaja de localía y deportiva para los consagrados en los torneos largos. 2) Con tres campeones, el campeón de dos torneos se asegura un lugar en la final del año y los otros dos campeones jugarán una semifinal en cancha del ganador del torneo largo, que además contaría con ventaja deportiva. Si son dos campeones de torneos cortos, se jugará en cancha neutral sin ninguna ventaja. 3) Si se contempla a dos campeones hay dos opciones: una, Equipo X (dos torneos) vs Equipo Y (dos Torneos) jugarán una final anual a un solo partido. Y rn caso de que uno de los equipos haya ganado los dos tornos largos este tendrá ventaja deportiva. Mientras que la otra opción plantea que el Equipo X (gana tres torneos) vs. Equipo Y (ganador de un solo Torneo) jugarían una primera final en cancha del equipo X y el equipo Y deberá ganar si o si en los 90 minutos para forjar otro partido. En caso de ganar el equipo Y, se disputará una final en cancha neutral y será la final anual, no habiendo empate tras ese encuentro. El equipo Y debería ganar para forzar un tercer partido. Si hay tercer partido habrá una final sin ventajas, en cancha neutral, donde si hay empate habrá alargue y penales.

Mientras que la alternativa 4, señala: un equipo gana los cuatro torneos y es el campeón anual. Y en ningún caso, la semifinales y finales serán a más de un partido, por lo que la expectativa en esas definiciones será mayor, según el planteo en este proyecto.

N Inferiores

Por su parte, para las inferiores se presentó un formato con las mismas características, aunque la única diferencia es que en lo torneos cortos, al haber 9 equipos, no habrá partidos interzonales ya que una zona quedará de cuatro clubes y la otra de cinco. Y todos los certámenes tendrán definición propia, como en primera y tercera.