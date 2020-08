La Liga del Oeste definió que no tendrá un certamen oficial

Entre las ligas vecinas que han confirmado que no tendrán competencia oficial durante este 2020 está la del Oeste, según lo transcendido tras la reunión virtual llevada a cabo en la noche del jueves.

Desde el sitio web Fútbol del Oeste se repasó lo que dejó la reunión liguista que dejó varias confirmaciones. “Se definió que no habrá un campeonato oficial en lo que resta del 2020 por cuestiones de calendario y organización, aunque no se descarta que pueda disputarse algún torneo amistoso, algo que se evaluará próximamente”, se marcó.

A su vez, se informó que está todo listo para el comienzo de los entrenamientos a partir del 7 de septiembre.

A entrenar

En cuanto a volver a los entrenamientos, se dijo que “los clubes recibieron oficialmente la noticia de que el lunes 7 de septiembre podrán regresar a los entrenamientos, cumpliendo con los protocolos vigentes”. “Están habilitadas para entrenar todas las divisiones, luego cada club definirá su cronograma respecto al tema”, informaron.

Por su parte, “quedó confirmado que este año no tendrá competición oficial, debido a que quedaría un calendario reducido por delante y que tampoco hay certezas sobré cuándo y en qué circunstancias podría volver la actividad”, es por ello que “más allá de darse a conocer la noticia de que no habrá un torneo oficial en este 2020, aún existe la posibilidad de que cuando el panorama sea más preciso pueda llegar a organizarse algún campeonato amistoso, lo que daría la posibilidad a los planteles de sumar ritmo de cara al próximo año. Esto dependerá, claramente, de las condiciones que se den, ya que hay que tener en cuenta si se podrá jugar con público o no, lo que representaría el traslado de futbolistas de una localidad a otra, y varias cuestiones que habrá que analizar y tener en cuenta”.