La Liga de Pehuajó también pegaría el portazo definitivo

Como ya se anunciara desde la Liga de La Pampa ahora es el turno de la Liga Pehuajense de Fútbol que analiza dar de baja la temporada.

En el ambiente futbolero regional, y aunque algunos jugadores sueñan con volver a las canchas a mediados de septiembre, desde las Ligas es cada vez más fuerte el rumor de dar por terminada la temporada. Ahora es el turno de la Liga de Pehuajó, donde su presidente Fernando Bethouart, en diálogo con Presente Noticia, informó que dependen del Consejo Federal, e indicó: “En Primera División puede pasar el retorno. Acá es distinto: hay un sustento económico que no se puede aguantar. Los dirigentes son trabajadores, empleados, comerciantes, que tienen sueldos pendientes. Es prácticamente inviable”.

Algo similar ocurre en Trenque Lauquen y en la Liga Cultural Deportiva con asiento en Tres Lomas, pero aún no hay nada definido allí.

“No se puede”

El mencionado dirigente pehuajense indicó que se charló un retorno del Torneo Federal Regional Amateur después del 15 de septiembre, pero se negó rotundamente a empezarlo. “No se puede jugar un torneo de dos meses en estas condiciones”, sostuvo.

“Hay un sustento económico que no se puede aguantar. Es prácticamente inviable”, remarca.

Las autoridades municipales de Pehuajó no son optimistas en cuanto a que haya público en las canchas, en el caso de que exista una posibilidad de regreso a la Liga. En complemento con esto, Bethouart sentenció: “Sin gente, sin sponsors ni colaboradores, la situación de nuestro fútbol está complicada. Desde ese punto de vista, no es sustentable”.

Con este marco habrá que aguardar a la próxima semana donde desde la Liga Pehuajense se oficializaría la cancelación de la temporada 2020.