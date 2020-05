La Liga Cultural Pampeana decidió terminar el año

Lo confirmó El Diario de La Pampa tras la reunión mediante Zoom que los dirigentes mantuvieron y en la que decidieron dar por terminada la temporada 2020 de la Liga Cultural Pampeana, que no tendrá campeón 2020, ni ascensos, ni descensos.

La Mesa Directiva de la Liga Cultural confirmó formalmente que se dio por finalizado el campeonato oficial 2020 en un acontecimiento histórico para la institución. Y la fecha de una posible vuelta al fútbol aún no está definida.

La crisis que generó la pandemia del coronavirus (Covid-19) obligó al ente a tomar una determinación al respecto para facilitarles el futuro a los clubes del centro, oeste y sur de La Pampa.

Con esa decisión que se tomó en una reunión que se concretó vía Zoom, también quedó oficializado que no habrá ascensos ni descensos en el 2020 y quedaría “casi” descartada la disputa del Torneo Provincial con el formato en que se venía desarrollando en las últimas temporadas.

“Curva chata”

El principal objetivo del Gobierno provincial es estirar en el tiempo el bajo -o nulo- número de contagiados para mantener la “curva chata” y para ello habrían recomendado que no haya actividad futbolística “por lo menos hasta el 20 de julio”. Por esa razón, y sumado al comunicado que hicieron público desde el Consejo Federal dónde se informó que el fútbol del Torneo Federal “A” volvería recién en el mes de septiembre, desde la institución madre con sede en la capital pampeana confirmaron la finalización del Torneo Oficial. Solo se había disputado una fecha tanto en la Zona Norte y como en la Zona Sur y aún no había comenzado el campeonato en la Primera “B” por lo que la edición 2020 quedará en la historia como un torneo sin campeón, sin descensos, ni ascensos.