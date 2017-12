La laguna de parque, perros, veredas rotas y mateada en farmacias

n Por teléfono

Javier dejó el siguiente mensaje sobre la Reforma Previsional: “Es una vergüenza que los senadores hayan aprobado el proyecto de Reforma Previsional, sólo espero que diputados la rechace, los haberes jubilatorios no pueden cortarse, ya bastante poco cobran quienes perciben la mínima. A ver si piensan un poco en el pueblo”.

Esther se refirió al estado de las veredas de Trenque Lauquen. “Sólo quiero preguntarle al intendente cuándo comenzarán a arreglarse las veredas. Basta de promesas, la ciudad es un desastre”.

Rodolfo, sobre el estado de la laguna del Parque Municipal “Conrado Villegas”: “La laguna es el sitio fundacional, tiene que ser declarada como Patrimonio Histórico. No puede ser que llenen de porquerías los alrededores, cada vez roban más terrenos al Parque Municipal, con edificaciones y otros espacios. Al que abrió demás las compuertas habría que dejarlo cesante o hacerle un buen sumario. No se respeta nada. Es una vergüenza. Hay otros parques en la ciudad, pero parece que todo lo que se edifica tiene que estar ahí. Lo mismo el Fortín, es vergonzoso la falta de mantención, es la réplica del que había en la Ruta 33, que ya lo han sacado y era Sitio Histórico. Se nota que no se hace nada desde el Municipio por desconocimiento histórico”.

Alejandro, sobre la veda a la pirotecnia en el distrito: “Esperemos encontrar alternativas de festejo sin molestar al resto de la sociedad, quien dice que no pueda ser el inicio de otros eventos de recreación sanos y sin peligro. Ojala la municipalidad cumpla la ordenanza, y los ciudadanos también nos respetemos mas”.

Ana, sobre la jornada de mateada en las farmacias: “Lo único que defienden los farmacéuticos es el privilegio de una ley que no permite que se abran tantas farmacias como se quiera. No les importa la gente, les importa su beneficio. En Trenque Lauquen no permiten que pueda haber dos farmacias de turno, porque eso es lo que les permite recaudar (concentran los clientes en 12 horas, en las que venden sus medicamentos más caros y en forma rotativa)”.

Santiago, sobre la lista de unidad en el PJ: “Nunca habrá renovación en el PJ si participan Unidad Ciudadana y el FpV. Es más de lo mismo, siguen agarrados al pasado. Renueven con dirigentes que no usen al partido”.

Carlos, sobre el vecino mordido por un perro: “Esta vez fue un adulto, si hubiese sido un niño… Siempre tienen que darle la razón al perro. ¿Hasta cuando?”

Guille, sobre el registro de mascotas: “Los perros en la vía pública son responsabilidad del municipio, pero muchos vecinos dejan mascotas en la calle y si hay problemas no se hacen responsables. Los perros buscan espacios verdes pues es un mejor entorno y refugio para ellos. Por eso en las plazas siempre hay animales y además cerca de los locales de comidas pues allí consiguen comida de residuos. Corren motos, coches y bicicletas al usar su instinto de presa, eso es algo natural y no por eso el perro es malo, debería hacerse un proyecto de evacuación de perros de la vía pública y los que tienen dueño ser identificados con microchip y abrir un registro”.