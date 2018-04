“La Joya” rumbo a San Luis para enfrentar a “La Cobrita”

Para Laura “La Joya” Griffa este sábado significará volver a subir al cuadrilátero luego de casi 4 meses de su último combate. Ayer por la mañana La Opinión dialogó con la boxeadora previo a lo que será su viaje a Villa Mercedes, San Luis, donde se enfrentará ante la cordobesa Natalia “La Cobrita” Aguirre. Será un combate a seis asaltos en la categoría Pluma, una superior a la Súper Gallo, donde Griffa suele pelear. “La Joya” contó cómo llega para este sábado, con muchas ganas de boxear y esperando nuevos desafíos. Luego de casi 4 meses sin subir al ring, Griffa está más que expectante por este combate. Su rival de turno es una difícil boxeadora que llega tras ganarle a Soledad Matthysse. Deberá boxear en la categoría Pluma, hasta 57 kilos, categoría en la que no está habituada. Dijo Griffa “voy a pelear en una categoría más que la mía ya que no encontraron rival en la Súper Gallo. A mí me conviene porque Aguirre es una rival que viene de ganarle a Matthyse y está primera en el ranking de su división” sostuvo.

Habituada al peso del Súper Gallo, ahora Griffa estará en una categoría más pesada, la Pluma, hasta 57 kilos. “La idea es pelear en las dos categorías. Lo que ocurre es que en Súper Gallo me tengo que cuidar más para dar bien el pesaje, en Pluma llegó mejor, sin problemas”. Sus ganas de pelear la hicieron aceptar este desafío “estábamos entrenando para una pelea larga, para poder aguantar mucho, pero como la rival que iba a tener se bajó a último momento es que acepté este combate”.

n La rival

“La Joya” peleará este sábado su combate número 17 a nivel profesional, con 15 triunfos y una única derrota, la ocurrida en Nueva Zelanda, combate en el que mereció más. Su rival, “La Cobrita” Aguirre es la mejor del ranking y llega con muy buenos antecedentes, “es una rival muy dura, muy difícil. Al ser zurda ya es algo que complica, porque se para distinto y ella es muy especial arriba del ring, se ríe, molesta, tiene un estilo muy particular de pelear”, sostuvo Griffa.

Para este combate dijo que deberá “despertarse” antes de tiempo “me van a tener que cachetear antes en el vestuario porque suelo despertarme en el tercer asalto”, contó entre risas y de buen humor, fiel a su estilo. “Es una pelea muy corta así que hay que entrar bien despierta y buscar desde el primer asalto”.

¿Qué es lo que resta para Griffa en ese 2018? La esperanza por pelear por un título está intacta. “Tengo que terminar muy bien esta pelea y en junio se estaría peleando por algo importante” sostuvo en referencia a las palabras de su promotor Mario Arano.

Mañana por la noche Laura Griffa estará viajando a Villa Mercedes ya que el viernes tiene que afrontar el pesaje oficial.