“La Joya” Griffa pelea en Carlos Paz

Para Griffa, éste será su primer desafío en el año ya que el combate pautado para abril había sido suspendido por un exceso de peso de su rival. Por eso, “La Joya” viene trabajando hace varios meses en un fuerte entrenamiento y también con la expectativa de posibles combates. En diálogo con La Opinión, la dueña del Título Nacional y Título Sudamericano, destacó que Castillo, quien llega a esta pelea con 9 triunfos y 3 derrotas, tiene una zurda muy aguerrida, pero tiene poco movimiento. Para ella, eso es a su favor. “Va siempre para adelante y tira muchas manos. La ventaja que tenemos es que no tiene mucho traslado, no se mueve mucho, y eso me va a servir”, destaca Griffa quien además agregó que su mejor pelea hubiera sido a 10 asaltos ya que suele entrar en mejor ritmo en el tercer asalto. Sabe que su condición física se lo permite y por eso tendrá como principal objetivo buscar la pelea desde el primer round.